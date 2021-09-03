Чоловік Наташі Корольової здивував Мережу подарунком для Ігоря Крутого (відео)

Сергій Глушко, відомий під псевдонімом Тарзан, зайнявся творчістю і почав писати картини. У Мережі обговорюють нову роботу чоловіка Наташі Корольової

Тарзан написав портрет Ігоря Крутого / Фото: instagram.com/tarzan___official

У себе в Instagram чоловік Наташі Корольової вже не раз показував портрети , Які він написав для своїх близьких. Тепер же Сергій вирішив зробити подарунок для Ігоря Крутого. Тарзан написав портрет відомого композитора.

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Свою нову роботу чоловік Наташі Корольової опублікував у себе в соцмережах. Відео, на якому можна розглянути портрет Ігоря Крутого, він супроводжував тієї самої піснею Михайла Шуфутинського про 3 вересня. Таким чином Сергій вирішив не відставати від трендів і додав головний хіт цього дня в свою стрічку , Ну і подякував Ігорю Крутому і Ігорю Ніколаєву за пісню.

Зі святом 3 вересня, Маестро! – підписав публікацію Тарзан.

Підписники не приховували захвату від нової роботи Тарзана. У коментарях дивуються, чому так багато років Сергій Глушко не показував картини, які він пише.

"Як же красиво і точно переданий погляд маестро. Ви природжений портретист. Це удача і ваш талант. Успіхів вам на творчому шляху"

"Шедевр, слів немає. Талант"

"Браво, ви такий талант"

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Які подарунки отримують зірки – дивіться в сюжеті:

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