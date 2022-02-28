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Мовчить – значить, схвалює: Наташа Корольова не говорить про вторгнення Росії в Україну

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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28 лютого, 13:33
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Наталя Корольова стала однією з тих, хто мовчить про напад Росії на Україну
Наташа Корольова ігнорує війну в Україні
Наташа Корольова ігнорує війну в Україні / Фото: instagram.com/koroleva__star

Настав такий час для зірок, коли навряд чи вдасться всидіти одночасно на двох стільцях. Так звані "голуби миру", які "поза політикою", тепер одержують шквал критики від українців. Сьогодні ти або підтримуєш Путіна та його вторгнення в Україну, або стоїш разом із українцями. Третього не дано.

Наразі багатьох українців цікавить, чому уродженка Києва Наташа Корольова не тільки мовчить про російське вторгнення, але вже навіть встигла пристосуватися до ситуації. Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що росіянам через війну можуть закрити Instagram і Facebook. Вона вже встигла анонсувати свій ТГ-канал.

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Звичайно, артистка поспішно закрила коментарі, адже знала, що їй прилетить за таку "підтримку".

знімок екрана Наташи Королевой

І це при тому, що має 1,5 мільйона підписників, яких вона могла б забезпечувати правдивою інформацією про ситуацію в Україні, а не тією пропагандою та брехнею, яку показують на російському ТБ.

знімок екрана Наташи Королевой

Українці усе пам'ятають!

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Нагадаємо, Лоліта продовжує називати російську війну проти України операцією.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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