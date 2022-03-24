А з чого ж варити варення? У рашистки Лоліти волосся стало дибки від цін на цукор в Росії

Російська співачка прогнозує, що цукор у сезон, коли потрібно буде варити варення, коштуватиме як крило від літака

Лоліта Мілявська в шоці від цін на сахар в країні-агресорці / Фото: Instagram

Вже місяць весь світ разом з Україною протистоїть російським окупантам, які цинічно вбивають людей та руйнують наші міста. Однак, Лоліта Мілявська вважає, що це така собі "спецоперація".

Її не хвилює те, що військові з Росії вторглися в Україну та намагаються знищити її. Натомість Лоліта б'є на сполох через... підвищення цін на цукор! За словами співачки, підняття цін на продукти в РФ – "це не патріотично". А як же людям варити варення? – панікує Лоліта .

Реклама

Мене єдине вражає – ціни. Я все розумію, і про санкції, і з усіма все це поділяю, бо живу тут. Але ж не можна так заробляти на своїх, не можна ж обдирати людей до останнього. Я розумію всіх, хто купив макарони та цукор заздалегідь. Тому що цукор у сезон, коли потрібно буде варити варення та компоти, коштуватиме як крило від літака. Ось ці люди, які постачають продукти, хоч раз поставили б себе на місце тих, для кого євро та долар – це міфічна одиниця, і закордонний паспорт теж, напевно, совісті було б більше. Це не патріотично, – обурюється Лоліта.

Співачка пригрозила: моляв, "все повертається бумерангом". От тільки кому вона посилає такі меседжі – продавцям чи російській владі, – невідомо.

Також Лоліта бідкається, що за останній місяць зовсім забула, що "вона – жінка". "Так втомилася, що не хотіла співати, а зараз, як ніколи, хочу на сцену". Схоже, Лоліта, як і Джиган, досі не усвідомлює тощо, що відбувається.

Реклама

Між іншим, Мілявська додумалась подякувати українцям, які допомогли провести евакуацію її близьких з Києва, не брали кошти за ночівлю та ділились їжею.

Нагадаємо, інша російська співачка з українським корінням – Йолка – у момент вторгнення Росії в Україну обрала тактику мовчання.

Вся оперативна інформація є в нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!