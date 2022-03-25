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"З цінами якийсь п*пець": російська патріотка Бородіна поскаржилася на спекуляції – а буде лише гірше!

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МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 09:13
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Телеведуча і зірка інстаграм Ксенія Бородіна, яка не висловилася проти кривавого путінського режиму і своїм мовчанням схвалює його напад на Україну, нарікає, що все в РФ стало дорожчим
Ксенія Бородіна тепер теж дивиться на цінники
Ксенія Бородіна тепер теж дивиться на цінники / Фото: открытые источники

Нагадаємо, раніше Лоліта Мілявська скаржилася на завищені ціни на цукор, і ми не втомлюємося повторювати, що це лише початок загального зубожіння. Це ціна за підтримку військового божевілля Путіна, яку він веде в Україні. Тепер до страждаючих приєдналася Ксенія Бородіна.

Все рідше і рідше російські зірки будуть хвалитися брендовими речами (їх просто в РФ немає, тому що всі світові бренди пішли з країни-агресора). Тепер і ті, хто хвалився величезними заробітками, будуть дивитися на ціни.

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Ксенія Бородіна

Однією з тих, хто вже на своєму гаманці відчув підвищення, стала Ксенія Бородіна.

З цінами якийсь п*пець. Я тут корм собаці купила за 22 800 рублів. 3 пачки,

— скаржилася Бородіна у соцмережі. Це 6 675,09 гривень за сьогоднішнім курсом.

Також вона додала до свого повідомлення кілька скріншотів інтернет-магазинів, де продають туалетний папір по 1200 рублів (351,32 грн) та за 5000 рублів (1 463,83) звичайний білий папір А4.

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скріншот із Телеграм

І це тільки початок, незабаром у РФ, яка бомбить мирні українські міста, будуть дефіцити, гірші за СРСР!

До речі, Росія останні кілька тижнів уже відчуває вплив санкцій за вторгнення в Україну:

Але далі буде! Кожен, хто підтримує війну проти України або схвалює її своїм мовчанням, відповість за все та відчує на собі всі наслідки війни – справедливість переможе!

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