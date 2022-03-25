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Стало відомо, скільки путінофілу Стасу Михайлову коштувало перекроїти обличчя

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МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 09:57
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Шанувальник режиму Путіна давно став невпізнанним. Скільки йому обійшлася пластика, дізнайтесь у нашому матеріалі
Прихильник Путіна пішов на великі жертви, щоб змінити зовнішність
Прихильник Путіна пішов на великі жертви, щоб змінити зовнішність / Фото: открытые источники

На великі фінансові та фізичні жертви довелося піти шанувальнику Путіна Стасу Михайлову, щоб продовжувати зваблювати жінок. Тепер у Мережі обговорюють цінник усіх маніпуляцій.

Не секрет, що за останнє 10-річчя Стас Михайлов змінився до невпізнання. Хтось його навіть порівнює із Джиганом.

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Стас Михайлов до та після пластики

І хоча сам співак заперечує втручання хірургів, зміни, як то кажуть, на лице. Пересадка волосся, вініри, також радикальна пластика.

Про це також говорила хірург Олеся Уліщенко Telegram-каналу "Звездач".

Проводилася кругова підтяжка обличчя. Це дозволило усунути віковий птоз та сформувати чіткий овал.

Така процедура могла коштувати Михайлову 275 тисяч рублів і вище. Це майже 80 тисяч гривень.

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Також було проведено блефаропластика, щоб помолодшав і посвіжішав погляд. Її вартість – від 130 тисяч рублів. Це від 38 тисяч гривень.

Але це не всі витрати на красу. Ефект від пластики з часом втрачається, тому його треба підтримувати косметологією. Так, Михайлову треба регулярно відвідувати косметолога та робити курси з 5-10 процедур біоревіталізації та мезотерапії (15 і 8 тисяч рублів за один укол відповідно – близько 5000 гривень та 2500 гривень ).

Стас Михайлов після пластики та всіх процедур

На що тільки не підеш, щоб зваблювати "розведеночок" і подобатися своєму покровителю Путіну. Але зараз ми впевнені, Стас Михайлов різко постаріє, адже потрібних йому препаратів у Росії просто не буде – бренди йдуть з країни-агресора і не буде що колоти в обличчя всім штучним красеням і красуням.

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Нагадаємо, 6 лютого 2012 року Стас Михайлов був офіційно зареєстрований як довірена особа Володимира Путіна під час виборів президента. Цей злочин він повторив ще й у 2018 році. До того ж, він заперечував, що Росія воює з Україною, а озвучував маячню про спецоперацію з демілітаризації та денацифікації. Тому він також відповідальний за російську війну в Україні.

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