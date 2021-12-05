NK у 7 випуску Маски дала по губах Поляковій: що сталося між детективами

Оля Полякова назвала Настю Каменських "хвойдою" / Фото: YouTube

За столом зіркових детективів гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" завжди дуже весело. Часто NK, Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO та Андрій Данилко жартують між собою, а не рідко й одне над одним.

Так, у сьомому випуску проєкту, коли Настя Каменських розповідала про своє вбрання, Оля Полякова дозволила собі колке висловлювання, назвавши NK "хвойдою".

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Демонструючи свій аутфіт Каменських, сказала: "Тут я такий серйозний детектив, а тут просто..." і в цей момент Полякова вставила те саме слово, вибухнувши сміхом. У відповідь Настя жартома дала по губах колезі.

Дивіться, як це було:

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Для сьомого ефіру гіпершоу Настя Каменських обрала атласну блакитну сукню із глибоким декольте. Співачка доповнила образ зеленим оверсайз-жакетом, накинутим лише на одне плече, аксесуарами, яскравим мейком та стильною зачіскою.

Образ NK для нового випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Минулого вечора на сцені "Маски" зійшлися всі 8 найсильніших учасників другого сезону. А ще глядачі побачили Норку, яку розсекретили відразу після її виступу. Дізнайтесь, яка зірка ховалась у костюмі звірка.

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