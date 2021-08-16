Оля Поляова в бікіні вразила ідеальною фігурою на палубі яхти в Одесі (фото)

Оля Полякова в бікіні на палубі / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Співачка Оля Полякова, яка днями з дочкою і подругами вбралися в однакові сукні, позувала на палубі яхти в ефектних позах, демонструючи результат роботи над своєю фігурою. В роздільному купальнику артистка похвалилася сталевим пресом і довгими стрункими ногами.
Кадрами зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті.
Одесочка прекрасна! – написала Оля Полякова, за традицією, запропонувавши шанувальникам обрати найкраще фото.
Співачка зазначила, що фото зробив її продюсер Михайло Ясинський.
Артистку назвали "богинею грації та краси" і не змогли одноголосно обрати одну фотографію – всі виявилися ідеальні, на думку шанувальників.
- "Оля – богиня грації та краси. І подивитися, і послухати приємно"
- "Краса"
- "Вони всі ідеальні"
- "Ви що, знущаєтесь... Всі!"
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з донькою Олі Полякової про початок її кар'єри та творчості:
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