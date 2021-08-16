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Софія Ротару на триколісному велосипеді з сином і невісткою катається по Італії (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
16 серпня, 15:02
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Син популярної української співачки Софії Ротару, Руслан Євдокименко показав фото спільного сімейного відпочинку
Руслан Євдокименко показав відпочинок з дружиною і мамою, Софією Ротару
Руслан Євдокименко показав відпочинок з дружиною і мамою, Софією Ротару / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official, instagram.com/rus_yevdokymenko

Співачка Софія Ротару, яка одразу після дня народження випустила нову пісню, з'явилася в кадрі в стильній сукні і кросівках, сидячи на триколісному велосипеді. Поруч з нею їхала невістка, Світлана, а на чолі був Руслан Євдокименко, який і зробив селфі.

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Милим сімейним фото він поділився у своєму Instagram-акаунті.

Сімейні велопрогулянки, – коротко підписав син Ротару.

Шанувальники артистки були приємно здивовані, побачивши її за кермом велосипеда.

  • "Це що за шибеник в рожевій сукні на веліку?"
  • "Які ви круті! Дай Боже вам здоров'я, щастя"
  • "Очманіти! Софія Михайлівна на велосипеді"
  • "Зустріти б так Софію Михайлівну"

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Відзначимо, що зіркова українська сім'я досі знаходиться в Італії – саме туди Софія Ротару полетіла святкувати своє 74-річчя. На святкуванні, яке пройшло в Форте-дей-Мармі в популярному регіоні Тоскана, були тільки близькі.

Уже не перший тиждень на цьому сонячному півострові знаходиться і онучка Ротару, Соня Євдокименко зі своїм бойфрендом Денисом Жадановим.

Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко і її бойфренд Денис Жданов
Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко і її бойфренд Денис Жданов / Фото: instagram.com/denzhadanov

Тим, хто планує подорож на південь України, буде цікаво подивитися огляд пляжів Одеси:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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