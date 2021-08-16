Софія Ротару на триколісному велосипеді з сином і невісткою катається по Італії (фото)

Співачка Софія Ротару, яка одразу після дня народження випустила нову пісню, з'явилася в кадрі в стильній сукні і кросівках, сидячи на триколісному велосипеді. Поруч з нею їхала невістка, Світлана, а на чолі був Руслан Євдокименко, який і зробив селфі.
Милим сімейним фото він поділився у своєму Instagram-акаунті.
Сімейні велопрогулянки, – коротко підписав син Ротару.
Шанувальники артистки були приємно здивовані, побачивши її за кермом велосипеда.
- "Це що за шибеник в рожевій сукні на веліку?"
- "Які ви круті! Дай Боже вам здоров'я, щастя"
- "Очманіти! Софія Михайлівна на велосипеді"
- "Зустріти б так Софію Михайлівну"
Відзначимо, що зіркова українська сім'я досі знаходиться в Італії – саме туди Софія Ротару полетіла святкувати своє 74-річчя. На святкуванні, яке пройшло в Форте-дей-Мармі в популярному регіоні Тоскана, були тільки близькі.
Уже не перший тиждень на цьому сонячному півострові знаходиться і онучка Ротару, Соня Євдокименко зі своїм бойфрендом Денисом Жадановим.
Тим, хто планує подорож на південь України, буде цікаво подивитися огляд пляжів Одеси:
Дізнайтеся більше новин на тему: