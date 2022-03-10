"Є**ть ти гніда!": Даша Астаф'єва поставила на місце Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну

Поки одні займаються волонтерством, годують нужденних і всіма силами допомагають українській армії протистояти російській окупації, інші стилізують гардероб і знімають розважальний контент у Москві.
Так, раніше ридаюча і що молиться за мир у всьому світі , Регіна Тодоренко вирішила трохи відпочити від війни та розібрати гардероб разом зі стилістом у своїх Instastories.
Багатьох українців обурило те, що колись одеситка та українка Тодоренко не знайшла нічого кращого, ніж знімати розважальний контент, коли її батьківщину бомбардують російські війська.
Далі по темі
Думку всього українського народу в одній фразі спромоглася передати співачка Даша Астаф'єва.
Є**ть ти гнида! – написала співачка.
Кому як не їй судити про колегу, адже Даша змінила сексуальне вбрання на чорний спортивний костюм, зав'язала волосся в пучок і стала волонтером на кухні, де готує їжу для тероборони.
Крім того, Астаф'єва засудила й інші зірок із України, які відмовчуються у Росії. Співачка зізналася, що зараз шкодує, що знала цих людей та спілкувалася з ними.
Усі українці, які живуть і працюють у пі**росії, всі хто мовчить, ви такі ж тварі, як ті, що приходять сюди вбивати мирних людей! Вас ніколи не вибачать. Ви померли! Мені соромно, що колись я з вами віталася та знала! – Написала Астаф'єва.
Раніше Даша Астаф'єва з іншими українськими жінками записала відеозвернення до бійців ЗСУ .
Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!