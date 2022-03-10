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"Є**ть ти гніда!": Даша Астаф'єва поставила на місце Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 березня, 16:45
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Українська співачка, а тепер і волонтер Даша Астаф'єва публічно висловила свою думку про одеситку Регіну Тодоренко, яка постить фото нарядів із Москви
Даша Астаф'єва висловила свою думку про Регіну Тодоренко
Даша Астаф'єва висловила свою думку про Регіну Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko, instagram.com/da_astafieva

Поки одні займаються волонтерством, годують нужденних і всіма силами допомагають українській армії протистояти російській окупації, інші стилізують гардероб і знімають розважальний контент у Москві.

Так, раніше ридаюча і що молиться за мир у всьому світі , Регіна Тодоренко вирішила трохи відпочити від війни та розібрати гардероб разом зі стилістом у своїх Instastories.

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Скріншот – instagram.com/reginatodorenko

Багатьох українців обурило те, що колись одеситка та українка Тодоренко не знайшла нічого кращого, ніж знімати розважальний контент, коли її батьківщину бомбардують російські війська.

Думку всього українського народу в одній фразі спромоглася передати співачка Даша Астаф'єва.

Є**ть ти гнида! – написала співачка.

Скріншот – instagram.com/da_astafieva

Кому як не їй судити про колегу, адже Даша змінила сексуальне вбрання на чорний спортивний костюм, зав'язала волосся в пучок і стала волонтером на кухні, де готує їжу для тероборони.

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Крім того, Астаф'єва засудила й інші зірок із України, які відмовчуються у Росії. Співачка зізналася, що зараз шкодує, що знала цих людей та спілкувалася з ними.

Усі українці, які живуть і працюють у пі**росії, всі хто мовчить, ви такі ж тварі, як ті, що приходять сюди вбивати мирних людей! Вас ніколи не вибачать. Ви померли! Мені соромно, що колись я з вами віталася та знала! – Написала Астаф'єва.

Скріншот – instagram.com/da_astafieva

Раніше Даша Астаф'єва з іншими українськими жінками записала відеозвернення до бійців ЗСУ .

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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