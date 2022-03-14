Голуб миру Регіна Тодоренко спокійно дивиться фільми про війну, поки Україну бомбить росія

В Україні 19-й день йде війна, яку розпочала росія. Проте всі ці дні корінна одеситка дотримується нейтралітету

Регіна Тодоренко закликає фанатів підписуватись на її Telegram-канал. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Поки одні російські зірки не бояться говорити правду про війну в Україні і стикаються з критикою своїх же співітчизників, українка Регіна Тодоренко переживає, що у Росії заборонили Instagram і тепер вона не зможе розповідати фоловерам про свій гардероб.

Регіна, яка вже тривалий час живе і працює в рф, закликає всіх "людей, які бажають мирного неба над головою" підписатися на її Telegram-канал (адже Instagram в Росії тепер працює тільки з VPN).

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Скріншот Instagram

До слова у Telegram Тодоренко ниє через санкції проти росії, розповідає про "заїдання стресу" та закликає не читати "поганих новин, а думати про кохання та мир". Однак про війну на її батьківщині телеведуча так і ні слова не сказала.

Ба більше, поки російські окупанти розстрілюють українські міста та мирне населення, Регіна дивиться фільм про... війну ("З міркувань совісті"), захоплюється головними героями і ридає від їхнього героїзму. А ще Регіна всім радить дивитися цей фільм, "щоб бути на одній хвилі".

Скріншот Telegram

Крім цього Тодоренко створила свій канал на Yandex і, прикріплюючи посилання, додала скрін, що не можна поширювати правду про російську армію, яку в Росії називають брехнею.

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Українські зірки вже критикують публікації Регіни Тодоренко. Даша Астаф'єва не стала мовчати, коли телеведуча стала показувати в Instagram розбір гардероба.

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