Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Хливнюка поранили

Федишин vs фани Лорак

Паш плете сітки

Лисий MELOVIN

Bon Jovi з нами

Новий секс-символ
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Коля Сєрга "проїхався" по рашистці Регіні Тодоренко: Дивитись у вічі доведеться не лише своїм дітям!

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 14:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З перших днів війни Росії проти України телеведуча обрала тактику мовчання. У соцмережах вона лише закликає до миру та любові....
Коля Сєрга зізнався, що думає про мовчазну позицію Регіни Тодоренко
Коля Сєрга зізнався, що думає про мовчазну позицію Регіни Тодоренко / Фото: Instagram

Вже місяць в Україні триває боротьба проти російських окупантів. Але Регіна Тодоренко досі боїться все називати своїми іменами. Замість озвучування своєї громадянської позиції, телеведуча радить дивитись воєнні фільми та бути добрими.

Багатьох зірок українського шоубізу обурила така поведінка корінної одеситки. Замість того, щоб підтримувати свою батьківщину та протистояти владі РФ, вона позиціонує себе "голубкою миру".

Реклама

Також не витримав виконавець та телеведучий Коля Сєрга. Він також розкритикував свою ексколегу з "Орла та Решки".

З Регіною я не спілкувався. Я думаю, що вона все сама чудово розуміє. Це її вибір поводитися так, як вона поводиться. Запах буде чутний, як тільки стихне вітер. Дивитись у вічі доведеться не лише своїм дітям. Ми на стороні добра. Ми переможемо. І коли ми переможемо, ті, хто зараз перевзувається, захочуть знову перевзутися в синьо-жовті черевики. Але ми будемо пам’ятати, як пахнуть їхні ноги. Так просто з рук нікому нічого не зійде. Коли ми переможемо, у людей з очей спаде пелена, — зазначив артист в в інтерв'ю YouTube-каналу DOROTYE.

Окрім того, Сєрга зазначив, що у Росії все-таки є адекватні люди, які виходять на мітинги і намагаються боротись проти російської влади. Але єі ті, які закривають очі на правду і вірять дешевій кремлівській пропаганді.

У Росії є адекватні люди, які виходять та борються. Чинять опір режиму і розуміють, що в цьому мракобіссі необхідні промені світла. Їх садять до автозаків, б’ють, до суду викликають. Я маю таких друзів, і вони знову виходять й виходять. Я їм вдячний. А ті, хто сліпі, і починають розповідати про якусь "спецоперацію", то нехай вони йдуть на*уй. В мене позиція полярна. Те саме стосується й колег, – пояснив музикант.

Раніше ми повідомляли, що Коля Сєрга висміяв у пісні російських окупантів та їхнього президента-диктатора. До речі, артист зараз перебуває у теробороні Одеси.

Реклама

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти