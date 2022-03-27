Коля Сєрга "проїхався" по рашистці Регіні Тодоренко: Дивитись у вічі доведеться не лише своїм дітям!

З перших днів війни Росії проти України телеведуча обрала тактику мовчання. У соцмережах вона лише закликає до миру та любові....

Коля Сєрга зізнався, що думає про мовчазну позицію Регіни Тодоренко / Фото: Instagram

Вже місяць в Україні триває боротьба проти російських окупантів. Але Регіна Тодоренко досі боїться все називати своїми іменами. Замість озвучування своєї громадянської позиції, телеведуча радить дивитись воєнні фільми та бути добрими.

Багатьох зірок українського шоубізу обурила така поведінка корінної одеситки. Замість того, щоб підтримувати свою батьківщину та протистояти владі РФ, вона позиціонує себе "голубкою миру".

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Також не витримав виконавець та телеведучий Коля Сєрга. Він також розкритикував свою ексколегу з "Орла та Решки".

З Регіною я не спілкувався. Я думаю, що вона все сама чудово розуміє. Це її вибір поводитися так, як вона поводиться. Запах буде чутний, як тільки стихне вітер. Дивитись у вічі доведеться не лише своїм дітям. Ми на стороні добра. Ми переможемо. І коли ми переможемо, ті, хто зараз перевзувається, захочуть знову перевзутися в синьо-жовті черевики. Але ми будемо пам’ятати, як пахнуть їхні ноги. Так просто з рук нікому нічого не зійде. Коли ми переможемо, у людей з очей спаде пелена, — зазначив артист в в інтерв'ю YouTube-каналу DOROTYE.

Окрім того, Сєрга зазначив, що у Росії все-таки є адекватні люди, які виходять на мітинги і намагаються боротись проти російської влади. Але єі ті, які закривають очі на правду і вірять дешевій кремлівській пропаганді.

У Росії є адекватні люди, які виходять та борються. Чинять опір режиму і розуміють, що в цьому мракобіссі необхідні промені світла. Їх садять до автозаків, б’ють, до суду викликають. Я маю таких друзів, і вони знову виходять й виходять. Я їм вдячний. А ті, хто сліпі, і починають розповідати про якусь "спецоперацію", то нехай вони йдуть на*уй. В мене позиція полярна. Те саме стосується й колег, – пояснив музикант.

Раніше ми повідомляли, що Коля Сєрга висміяв у пісні російських окупантів та їхнього президента-диктатора. До речі, артист зараз перебуває у теробороні Одеси.

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