Від Белуччі до Лонгорії: топ-7 зірок, які вперше стали мамами після 40 років

Розповідаємо, хто з зірок вперше став мамою після 40 років. / Фото: Instagram

Деякі кажуть, що народжувати у зрілому віці — це модний тренд. Водночас це одна з ознак серйозного підходу до батьківства, адже погодьтесь, є різниця між 25 та 45 роками. Втім, суперчки щодо того, коли ж жінками все-таки найкраще народжувати ніколи не згасали: одні кажуть чим раніше, тим краще, інші ж радять не квапитись.

До речі, нещодавно Анастасія Приходько вперше показала маленького сина Луку. Це вже третя дитина співачки.

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"Сьогодні" пропонують згадати зірок, які стали мамами після 40 років і поділилися своїм досвідом.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман вперше народила у 40 років. / Фото: Instagram

Зірка "Мулен Руж" народила первістка у 40 рік. Хоч у акторки була неймовірна слава, успіх в Голлівуді та коханий чоловік – кінозірка Том Круз, однак вона ніяк не могла завагітніти. Ба більше, ходили чутки, що Ніколь пережила невдалу вагітність. Тож зіркова пара вирішила усиновити дітей — доньку Ізабеллу та сина Коннора.

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Потім Кідман вдруге вийшла заміж за співака Кіта Урбана і народила йому першу біологічну дитину – доньку Сандей Роуз. Через два роки в сім'ї відбулося поповнення – на світ з'явилася донька Фейт Маргарет, яку виносила сурогатна мати. Сама ж акторка зізнавалась, що у пізньому материнстві є свої плюси, так як жінка стає підготовленою емоційно та психологічно.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк вперше народила у 41 рік. / Фото: Instagram

"Гаряча" мексиканка довго відкладала материнство, бо ж спочатку хотіла побудувати кар'єру та досягнути поставленої мети. Так, вона підкорила Голлівуд, поборола свій іспанський акцент, зустрічалася з красенями Едвардом Нортоном та Джошем Лукасом. Потім вона знайшла свого ідеального чоловіка, мільярдера Франсуа Анрі Піно, якому вже у 41 рік народила доньку Валентину. Цікаво, що після народження первістка пара розлучилася, а вже за кілька місяців вони помирилися і зіграли розкішне весілля.

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До речі, акторка не шкодує, що стала матусею у 40+. За її словами, 10 років тому вона не змогла б дати дитині стільки, скільки готова дати зараз.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі вперше народила у 40 років. / Фото: Instagram

Незрівнянна акторка також вдалася до "пізніх" пологів, до яких ставлення у неї неоднозначне. У далекому 1999 році акторка вийшла заміж за Венсана Касселя. Це сталося напередодні її 35-річчя. А вже через п'ять років, за декілька тижнів до 40-річчя, Беллуччі народила першу доньку, яку назвали Діва. Ще через п'ять років зірка народила другу доньку Леоні. Діти з'явилися на світ повністю здоровими.

Втім, сама акторка зізнається, що вся справа не в безстрашності, а в удачі. За її словами, діти — це не фільми, вони не терплять суєти та поспіху у підготовці до їх появи.

Холлі Беррі

Холлі Беррі вперше народила у 41 рік. / Фото: Instagram

Ви тільки уявіть, сьогодні знаменитій Жінці-кішці вже 55 років! Акторка виховує двох дітей – доньку Налу Аріелу Обрі та сина Масео-Роберта Мартінеса. Доньку Холлі народила від свого бойфренда, манекенника Габліеля Обрі у 41 рік. Згодом зірка вдруге одружилася з французьким актором Олів'є Мартінесом. І вже у віці 46 років Холлі подарувала коханому сина.

За словами Беррі, обидва зачаття відбувалися природним шляхом, а друге взагалі стало для неї приємною несподіванкою, бо вже ж стояла на порозі менопаузи і навіть не планувала ставати вдруге мамою.

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія вперше народила у 42 роки. / Фото: Instagram

Зірку "Відчайдушних домогосподарок" свого часу вважали чайлдфрі. Адже сама Єва неодноразово з іронією говорила, що "надто егоїстична", аби заводити дітей. Втім, у 2016 році акторка вийшла заміж за коханого Хосе Антоніо Бастона і через два роки Лонгорія, якій вже було 42 роки, зробила справжню сенсацію – вона оголосила, що чекає на первістка! Влітку 2018 року артистка народила здорового хлопчика, якого назвали гарним ім'ям Сантьяго.

Кортні Кокс

Кортні Кокс вперше народила у 40 років. / Фото: Instagram

Зірка "Друзів" після того, як вийшла заміж за актора Девіда Аркетта, довго намагалася завагітніти, втім все безуспішно. Ба більше, артистка пережила близько семи викиднів! Та все ж таки за допомогою екстракорпорального запліднення Кортні змогла народити доньку Коко у 40 років.

Зірка мріяла про ще одну дитину – сестру або брата для Коко, але, на жаль, цього так і не сталось. Сама ж Кокс радила "не чекати так довго, як вона, особливо якщо бажаєте більше, ніж одну дитину".

Кемерон Діас

Кемерон Діас вперше народила у 47 років. / Фото: Instagram

Колись голлівудська зірка і чути не хотіла про дітей, але коли вийшла заміж за музиканта Бенджі Меддона повністю змінила свою думку. Довгих п'ять років після шлюбу пара прагнула стати батьками, але безуспішно. Діас навіть відмовилась від акторської кар'єри заради народження первістка. Тому після 2014 року блондинка не знімалася в кіно. Зрештою подружжя вдалося до ЕКО. Вагітність артистка переносила важко, але народила здорову доньку – Реддікс – у 47 років. Після цього знаменитість остаточно заявила, що у кіно повертатися не збирається, тепер головне для неї – сім'я.

Судячи з вищезгаданих розповідей можна сказати, пізне материнство – складний досвід в житті, а іноді й болючий. Втім, є у цьому і свої плюси, адже жінка за 40 років точно може досягти поставлених цілей, реалізуватись в житті, щоб повністю забезпечити дитину та відатись їй. Та все залежить від життєвих обставин та готовності жінки.

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