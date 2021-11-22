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Анастасія Приходько вперше показала маленького сина (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 21:39
В закладинки
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Українська співачка не показувала свою молодшу дитину від її народження. Тепер артистка нарешті вирішила порадувати підписників знімками малюка
Співачка зворушила шанувальників милими фото із сином
Співачка зворушила шанувальників милими фото із сином / Фото: Инстаграм

Анастасія вже давно знає про всі тонкощі материнства, бо до третьої вагітності вона вже народила двох дітей. В 2010 році співачка вперше стала мамою – на світ з'явилася її дочка Нанна.

Дівчинка народилася від першого чоловіка Приходько – бізнесмена Нуріка Кухілави. Пара незабаром розійшлася, але артистка знову вийшла заміж і за два роки народила першого сина Гордія. А вісім місяців тому вона втрете стала мамою малюка Луки.

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Анастасія знялася у фотосесії зі своїми дітьми
Анастасія знялася у фотосесії зі своїми дітьми / Фото: Инстаграм

Третю вагітність співачка ретельно приховувала – про новину знало лише її близьке оточення. Анастасія публічно розповіла про це в одному із випусків шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Це надто особисте. Мені дуже хотілося і хочеться, як можна довше захистити маленьку людину від великого дорослого світу. Саме тому моя третя вагітність була під сімома печатками, – заявила виконавиця.

Також вона сказала, що бути багатодітною мамою нескладно – їй це в задоволення. Показати молодшого сина співачка наважилася лише зараз. Разом із рештою дітей вони знялися у сімейній фотосесії.

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Ми дуже любимо дивитися мультики, смачно і багато їсти, а ще грати з сестрою та братом. І передаємо всім вам величезне вітання, – написала Анастасія

Анастасія Приходько показала свою молодшу дитину
Анастасія Приходько показала свою молодшу дитину / Фото: Инстаграм

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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