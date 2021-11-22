Анастасія Приходько вперше показала маленького сина (фото)

Анастасія вже давно знає про всі тонкощі материнства, бо до третьої вагітності вона вже народила двох дітей. В 2010 році співачка вперше стала мамою – на світ з'явилася її дочка Нанна.
Дівчинка народилася від першого чоловіка Приходько – бізнесмена Нуріка Кухілави. Пара незабаром розійшлася, але артистка знову вийшла заміж і за два роки народила першого сина Гордія. А вісім місяців тому вона втрете стала мамою малюка Луки.
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Третю вагітність співачка ретельно приховувала – про новину знало лише її близьке оточення. Анастасія публічно розповіла про це в одному із випусків шоу "Маска" на телеканалі "Україна".
Це надто особисте. Мені дуже хотілося і хочеться, як можна довше захистити маленьку людину від великого дорослого світу. Саме тому моя третя вагітність була під сімома печатками, – заявила виконавиця.
Також вона сказала, що бути багатодітною мамою нескладно – їй це в задоволення. Показати молодшого сина співачка наважилася лише зараз. Разом із рештою дітей вони знялися у сімейній фотосесії.
Ми дуже любимо дивитися мультики, смачно і багато їсти, а ще грати з сестрою та братом. І передаємо всім вам величезне вітання, – написала Анастасія
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