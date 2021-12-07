Від Måneskin до Бібера: TikTok-хітів в Україні за 2021 рік

TikTok назвав 5 найпопулярніших пісень для створення відеороликів у 2021 році. / Фото: instagram.com/justinbieber, instagram.com/maneskinofficial

Ми вже знаємо, що слухали українці на Spotify у 2021 році, та які артисти стали найпопулярнішими. А що ж нам скаже TikTok? Хто на цій платформі прославився найбільше?

Що ж, до вашої уваги платформа назвала топ-5 пісень, під які фоловери створювали ролики у 2021 році. Саме ці треки були на репіті у всьому світі, і стали популярними завдяки трендовим танцям блогерів!

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На офіційному сайті TikTok пояснили, що найбільше у 2021 році користувачі використовували такі стилі як поп, хіп-хоп, реп, електроніка, ну і куди ж без танцювальної музики. Зазначимо, що це було очікувано.

А ось безперечним лідером за кількістю згадок у відео став хіт австралійського репера Masked Wolf – Astronaut In The Ocean. Цікаво, що артист випустив сингл ще у 2019 році, проте завдяки TikTok трек завірусився саме у 2021-му.

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Другу сходинку зайняли переможці "Євробачення-2021" Måneskin. Втім, популярність у застосунку вони здобули не завдяки власній пісні, а каверу на Beggin дуету Madcon. Гурт вперше виконав цю пісню понад три роки тому, а офіційний кавер презентували чотири місяці тому. І ось те легендарне "ра-та-та-та" дуже сподобалося користувачам, які чимало записали роликів.

Третє місце дісталось 21-річному реперу Popp Hunna з його творінням – Adderall (Corvette Corvette).

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На четвертому місці розташувався 17-річний канадський музикант ElyOtto. Його депресивна композиція про низький рівень цукру в крові – SugarCrash! принесла артисту всесвітню популярність та контракт із лейблом RCA Records, з яким співпрацюють відомі репери – A$AP Rocky та Kings of Leon.

І топ-5 популярних треків TikTok закриває Джастін Бібер та The Kid Laroi з треком Stay.

До речі, нещодавно ми писали про топ найпопулярніших роликів на YouTube в Україні за 2021 рік. У цьому році українські користувачі віддали перевагу перегляду інтерв'ю, розважальних шоу та кліпів.

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