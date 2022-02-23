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Путінський деспот знищує героїв: Шер, Стівен Кінг та інші західні зірки встали на захист України

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 17:17
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Весь світ стурбований через напружену ситуацію в Україні, яку спричинив Кремль. На тлі цього селебретіс вирішили публічно підтримувати українців
Розповідаємо, як західні зірки підтримують Україну на тлі агресії РФ.
Розповідаємо, як західні зірки підтримують Україну на тлі агресії РФ. / Фото: Getty Images, Instagram

Уже чимало видатних постатей з усього світу висловилися після скандальної промови Володимира Путіна, в якій він висунув Україні низку звинувачень і претензій, а також заявив, що визнає "Л/ДНР".

Так, українські зірки закликали до єдності і не падати духом, російські – засудили дії свого президента. Не оминули стороною цю ситуацію і західні знаменитості.

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Відомі актори, письменники, співаки та інші діячі культури публічно висловили свою позицію. Що вони пишуть – читайте далі.

Стівен Кінг

Популярний американський письменник дав оцінку діям Путіна, а також згадав про Трампа. На його думку, президент РФ перед адміністрацією Байдена зараз діє необачно.

Пан Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справу з Трампом, – висловився Кінг.

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Шер

Легендарна співачка заявила, що Україна важлива для США. Також вона наголосила, що Путін хоче повернути СРСР, зробити Європу слабкою і поставити США на коліна. Тож його треба негайно зупинити.

Чому Україна важлива для США? Путінський деспот знищує героїв. Якщо випаде шанс, Путін поглине суверенні країни, доки не воскресить СРСР. Це залишить Європу маленькою та незахищеною. Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть поставити нас на коліна. І бачать чудову нагоду. Вони поширюють ненависть, розподіл, слабкість, – заявила артистка.

Cardi B

Реп-виконавиця заявила, що не стає ані на бік НАТО, ані на бік Росії. Вона – за мирних громадян, які не хочуть ні війни, ні кризи, ні військового вторгнення. Також артистка закликала політиків дійти логічного рішення.

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Хотілося, щоб ці світові лідери перестали фантазувати про владу й подумали про те, які громадяни дійсно страждають. Крім того, весь світ перебуває в кризі. Війна, санкції, вторгнення мають бути останнім, про що мають турбуватися ці лідери, – поділилась зірка.

Кетрін Винник

Канадська акторка з українським корінням та зірка серіалу "Вікінги" неодноразово демонструвала підтримку історичній батьківщині.

Кетрін публікувала фото в Мережі, позуючи у вишиванці та на тлі монументу "Батьківщина-мати". Також вона висловюлє слова підтримки Україні.

Роберт Вайд

Відомий американський режисер з мемів R.Weide в такий напружений час опублікував у Twitter фото, які він зробив у Києві ще девять років тому.

Таким чином він підтримав Україну. Окрім того, Вайд назвав президента РФ – вірусом.

Раніше ми повідомляли, що актор Михайло Боярський став на захист Володмира Путіна.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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