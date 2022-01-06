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Wellboy, Аліна Паш, Ганна Трінчер та інші: хто візьме участь у Нацвідборі на Євробачення-2022?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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6 січня, 18:10
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В Україні вже традицією почало обирати представників країни на вокальний конкурс "Євробачення" шляхом Національного відбору. Цього року боротьба обіцяє бути напруженою
Хто візьме участь у Нацвідборі на Євробачення-2022
Хто візьме участь у Нацвідборі на Євробачення-2022 / Фото: Instagram

Фінал грандіозного відбору на "Євробачення-2022" цього року відбудеться у лютому та пройде у зміненому форматі .

Боротьба за місце на вокальному шоу цього року буде напруженою, адже заявку на участь у Нацвідборі подали багато талановитих українських артистів. Списком конкурсантів поділилося видання MUZVAR ".

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Як стало відомо, деяких із учасників організатори відбору на "UA: Суспільне" запросили особисто. Так, наприклад, запрошення взяти участь у конкурсі отримала співачка та блогер Ганна Трінчер, але молода артистка вирішила відмовитися від участі, повідомляють інсайдери.

Анна Трінчер отримала запрошення на Нацвідбір
Анна Трінчер отримала запрошення на Нацвідбір / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Окрім Трінчера, особисте запрошення отримав багаторазовий учасник Національного відбору співак LAUD.

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LAUD знову спробує потрапити на Євробачення
LAUD знову спробує потрапити на Євробачення / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За інформацією інсайдерів, зараз з майбутніми конкурсами проводять співбесіди та попередню перевірку щодо конфліктних тем, таких як виступи в Росії та Білорусі, а також окупованих територіях.

Хто візьме участь у Національному відборі – 2022?

Цього року серед потенційних конкурсантів вокальної премії виявилися як популярні українські виконавці, такі як Wellboy та Аліна Паш, так і "новенькі".

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  • Wellboy
  • ROXOLANA
  • hurtom
  • GORIM!
  • Cloudless
  • Michael Soul
  • LAURA MARTI
  • SOWA
  • ТОНКА
  • Nazar YA
  • Софія Іванько
  • Софія Шанті
  • Eria
  • IDXO
  • Uliana Royce
  • Alina Pash

Нагадаємо, "Євробачення-2022" пройде у Турині. Півфінали проведуть 10 та 12 травня, а великий фінал відбудеться на арені PalaOlimpico 14 травня.

Представники України на минулому конкурсі "Євробачення-2021" гурт Go_A вже встиг увійти в історію конкурсу зі своїм хітом "Шум" .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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