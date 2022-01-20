Що не так із шлюбом Тодоренко та Топалова

Телеведуча та співак перебувають в офіційному шлюбі вже майже п'ять років. За цей час парочці довелося пройти чимало випробувань. Ба більше, вони були на межі розлучення!

Регіна Тодоренко та Влад Топалов ділиться подробицями сімейного життя. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко та Влад Топалов – справді одна з яскравих парочок шоу-бізу. Вони зіграли весілля у жовтні 2018 року. А через півтора місяця у них народився син Михайло, якого вони називають Майклом. А от зараз усі підозрюють, що ведуча вдруге вагітна!

Що Тодоренко, що Топалов не соромляться показувати особисте життя на публіку – вони активно діляться сімейними фото і навіть проблемами у Мережі (особливо Регіна ).

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Ведуча частенько розповідає про кризи у шлюбі, їхні наслідки та вирішення таких проблем. Тож ми вирішили зібрати добірку найгучніших та найгостріших висловлювань щодо сійменого життя Регіни та Влада.

Регіна Тодоренко та Влад Топалов / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Раніше Тодоренко ділилась про зародження їхнього з Топаловим роману. Як виявилось, все почалося не з взаємних почуттів.

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Він мені не сподобався дико. Він сидів такий відсторонений, навіть трохи здалося зарозумілий. Мда, зрозуміло, Влад Топалов, окей, добре, подивимося на що ти здатний, – пригадала свою першу думку про співака ведуча.

Розповідала Регіна і про складний характер свого чоловіка. За її словами, часом коханий може не стримувати емоцій і просто виливає весь свій гнів на неї.

Я розумію, що він каже це в серцях, але не вважає так насправді. Йому просто хочеться мене образити! Іноді йому потрібно виплеснути отруту... Якби я була закомплексованою людиною і мама в дитинстві не говорила б мені, що я найкраща, все було б по-іншому, — зізналася Регіна.

Регіна Тодоренко та Влад Топалов / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведуча частенько у Instastories ділиться, що свариться з чоловіком, проте вона не падає у відчай:

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Сьогодні я в сварці із чоловіком. Замість того, щоб закритися від усього світу і плакати у подушку, я вирішила влаштувати класний день, – писала зірка.

Регіна неодноразово згадувала, як сильно вони з чоловіком лаялися після народження сина, оскільки мали різні погляди на виховання дитини.

Вважаю, що це нормально, адже все йде із сім'ї. У Влада виховання його батьків, у мене моїх. І ми ніяк не могли зійтися, дійти консенсусу.

А ось днями Тодоренко пояснила, що вагітність раз і назавжди змінила її стосунки з Топаловим. Ба більше, ведуча навіть почала сумніватися, чи були вони насправді готові до появи первістка.

Перший рік життя втрьох нам, зізнаюся, було непросто. Виникає відчуття, що ти не належиш собі, що нестримних веселощів, як раніше, вже не буде, холод у стосунках і втеча з дому на роботу стає частою моделлю поведінки людей, які раніше любили одне одного, — зізналася Регіна.

Водночас Влад Топалов менше розповідає такі скандальні моменти їхнього з дружиною життя. Він надає перевагу більш романтичним подробицям.

Раніше ми розповідали про історію кохання Топалова та Тодоренко.