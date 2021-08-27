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Улюблені судді повертаються: NK, Винник, Полякова та DZIDZIO з'являться в другому сезоні шоу Маска

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 серпня, 14:32
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У другому сезоні грандіозного проекту "Маска" глядачі познайомляться з двадцяткою абсолютно нових героїв, яких раніше ще не бачили
Судді другого сезону гіпершоу "Маска"
Судді другого сезону гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Всі ми з нетерпінням чекаємо на другий сезон гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Сьогодні стало відомо, що відгадувати зірок в дивовижних масках знову будуть NK | Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова та DZIDZIO!

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12 тижнів першого сезону вони розгадували підказки учасників, сварилися і мирилися, сміялися і плакали, жартували і дивували глядачів своїми талантами. І незабаром четвірка зустрінеться знову.

Знаю, що шанувальники шоу "Маска" з нетерпінням чекали на повернення улюбленого проекту, і я рада оголосити глядачам про нашу зустріч в новому сезоні вже зовсім скоро, – каже українська суперстар NK | Настя Каменських.

Настя Каменських знову стане суддею гіпершоу "Маска"
Настя Каменських знову стане суддею гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Улюбленець мільйонів Олег Винник і сам побував під маскою в першому сезоні, тому не з чуток знає, як непросто учасникам перебувати в об'ємних, важких і жарких костюмах. Але заради глядачів артисти готові до таких випробувань.

Із задоволенням повертаюся в загадкову містичну атмосферу гіпершоу "Маска" в очікуванні нових персонажів і голосів, несподіваних моментів, яскравих перевтілень. А головне – в передчутті емоцій, які отримуєш на знімальному майданчику. Відчуваю, що це буде вражаючий сезон! – зазначає Олег Винник.

Співак Олег Винник в першому сезоні шоу "Маска"
Співак Олег Винник в першому сезоні шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

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Мегапопулярний DZIDZIO – найемоційніший детектив проєкту. Минулого разу йому вдалося відгадати кілька своїх колег, які ховалися під масками, а от чи зможе він впоратись із загадками нових героїв – побачимо незабаром.

Я з нетерпінням чекав повернення гіпершоу "Маска" і дуже радий знову стати зірковим детективом! Знаю, як команда шоу вміє дивувати, тому у мене великі сподівання, що цей сезон буде ще яскравішим, ще найочікуванішим і ще складнішим, що означає – максимально цікавим для детективів та глядачів! – каже DZIDZIO.

DZIDZIO
DZIDZIO / Фото: телеканал "Україна"

Не може дочекатися зустрічі з новими героями і співачка Оля Полякова. За її словами, "Маска" – це не просто шоу, це неймовірна атмосфера і захоплююча гра.

І я не можу собі відмовити в задоволенні взяти участь в цьому красивому, масштабному, цікавому проєкті, де я почуваюся щасливою і мені так добре! Я отримала масу задоволення в першому сезоні і хочу отримувати його в другому! Отримувати і ділитися з глядачем! – зізнається Оля Полякова.

Оля Полякова
Оля Полякова / Фото: прес-служба

Нагадаємо, у другому сезоні грандіозного проекту "Маска" глядачі познайомляться з двадцяткою абсолютно нових героїв. Одним з них став таємничий персонаж Скандал. Провідним масштабного проекту знову буде Володимир Остапчук.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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