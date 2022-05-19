Послухайте! Представниця Литви на Євробаченні-2022 переспіла хіт Kalush Orchestra

Моніка Лю представила свою версію хіта Stefania

Пісня Kalush Orchestra "Stefania" підкорила всю Європу та стала символом сили українського народу. На пісенному конкурсі "Євробачення-2022" хіт українських музикантів співали та фінський гурт The Rаsmus, і переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак.

А ось представниця Литви Monika Liu (Моніка Лю) разом із своїми колегами створила свою версію вже легендарного хіта.

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На початку відео артистка сказала:

Усі бали від Вільнюса йдуть Україні! Ми з вами до кінця! Слава Україні!

Також частина відео Моніка презентувала на своїй сторінці Instagram. Там вона висловила свою підтримку та солідарність українському народу разом із своїми колегами.

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Місто Вільнюс разом зі мною та моїм найулюбленішим репером DAIVA та музикантами Литовського національного театру опери та балету представили свою версію пісні "Stefania". Реп-частину пісні було відтворено, щоб висловити солідарність із братами та сестрами в Україні, – представила пісню Моніка Лю.

Нагадаємо, що Моніка Лю одна із тих артистів, хто активно підтримав Україну під час пісенного конкурсу. Фіналістка "Євробачення-2022" із Литви весь час тримала в руках синьо-жовтий прапор та вигукнула "Слава Україні!" на прес-конференції.