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Як ж красиво! Переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак зіграв пісню Kalush Orchestra на скрипці

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 травня, 16:49
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Норвезький музикант білоруського походження вирішив підтримати український гурт, який цьогоріч представляє свою країну на пісенному конкурсі
Олександр Рибак записав кавер на трек Kalush Orchestra
Олександр Рибак записав кавер на трек Kalush Orchestra

Сингл Kalush Orchestra – Stefania, яка ще прозвучить у гранд-фіналі "Євробачення-2022", безперечно стала світовим хітом. Адже її переспівують у різних куточках планети – звичайні меломани та професійні співаки, як от рок-гурт The Rasmus.

Скрипалю Олександру Рибаку також сподобалась пісня. Музикант навіть вирішив створити кавер у своєму стилі.

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Рибак зіграв на скрипці композицію Stefania. Таким чином він підтримав гурт Kalush Orchestra, який бореться за заповітну статуетку у Турині. Відповідне відео артист опублікував у Instagram.

Під відео Олександр Рибак поцікавився у фоловерів, чи вдасться виграти Kalush Orchestra "Євробачення".

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У свою чергу підписники оцінили таке виконання Stefania та сказали про шанси українського гурту на перемогу:

  • Ти дивовижний.
  • Крута версія.
  • Це дивовижна пісня. Україна точно переможе.
  • Я думаю, що Україна переможе, це чудова пісня.
Скріншот Instagram

Коротко про Олександра Рибака

35-річний норвезький скрипаль білоруського походження впевнено переміг на "Євробаченні-2009", набравши рекордні 387 балів. Після тріумфу його звинуватили у плагіаті, але це не підтвердилось.

Олександр Рибак
Олександр Рибак

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Зараз артист співпрацює зі світовими кіностудіями і пише саундтреки. Окрім того, Олександр гастролює світом, записує дуети з іншими зірками та активно веде соцмережі.

Нагадаємо, вже сьогодні, 12 травня, стане відома ще одна десятка фіналістів. Напередодні букмекери назвали фаворитів другого півфіналу.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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