Представниця Ісландії на Євробаченні-2022 вийшла на сцену з українським прапором на руці

Представники Ісландії на Євробаченні-2022 підтримали Україну / Фото: Getty Images

Сьогодні у Турині зазвучали голоси учасників першого півфіналу Євробачення-2022, де Україну представив гурт Kalush Orchestra

На головному пісенному конкурсі Європи деякі учасники вирішили висловити підтримку українському народу. Так, свою солідарність Україні показали представниці від Ісландії – гурт Systur, що складається з трьох сестер. Виконавці представили свою країну з піснею "Með Hækkandi Sól".

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На руці у солістки ісландського колективу, Елін Ейторсдоттір, було зображено синьо-жовтий прапор на знак підтримки українцям.

Скріншот: EurovisionSongContest

Як зазначив ведучий трансляції Євробачення Тимур Мірошниченко, сьогодні багато єврофанів та учасників вокального змагання підтримують нашу країну. Свою підтримку європейці демонструють за допомогою синьо-жовтої символіки на прапорах та одязі.

Крім того, під час виступи України на пісенному конкурсі зал для глядачів вибухнув оваціями. У першому півфіналі за місце у гранд-фіналі боролися 17 талановитих артистів. Відмітимо, що саме українцям букмекери прогнозують не просто попадання у фінал, а перемогу на конкурсі!

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Також у прямій трансляції ведучий Тимур Мірошниченко розповів про долю переможної пляшки шампанського на Євробаченні-2016.