Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі 🇩🇪 НІмеччина після виборів 🚫 Скандальний закон про олігархів

Камбек "Тату"

Україна на Оскарі

Insta-розлучення

Лорак у Києві

Скандал з Місс

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Дивіться, як виглядає персонаж Маски, якого вигадав хлопчик (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
4 жовтня, 15:39
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Телеканал "Україна" продовжує розкривати таємниці нового сезону шоу-детектива "Маска". Художниця по костюмах Леся Патока розповіла про незвичайний персонаж – Пальчіку, ескіз якї створила дитина
У шоу «Маска» з'явиться персонаж, створений по малюнку дитини
У шоу «Маска» з'явиться персонаж, створений по малюнку дитини / Фото: телеканал "Україна"

Наприкінці першого сезону шоу "Маска" телеканал "Україна" оголосив конкурс дитячого малюнка. До редакції програми надійшло понад 1000 листів з ескізами майбутніх масок і після тижня запеклих дискусій всередині команди, новим героєм другого сезону грандіозного шоу стала маска на ім'я Пальчіка.

Я просто в захваті від такої ідеї! І хоча ми переробили малюнок на ескіз, створюємо нашу Пальчику, зберігаючи всі пропорції і деталі автора. Наприклад, на початковому ескізі одна рука маски тонша а інша – ширша, саме так це і буде виглядати, – розповіла художниця по костюмах шоу "Маска" Леся Патока.

Реклама
Оригінальний малюнок Пальчіки / Фото: телеканал "Україна"

Створив унікальний персонаж справжній шанувальник шоу-детектива "Маска", 8-річний Єлисей Маркишев з Києва.

В пост-шоу "Маска" я почув, як Володимир Остапчук запропонував всім надіслати свої ескізи. Сказав дорослим: "Малюйте разом із дітьми. Ми запускаємо кастинг". І ось ми відправили малюнки і виграв мій костюм Пальчіки. Мені навіть прислали повідомлення про те, що мої костюми найяскравіші. Правда, взяли тільки Пальчіку – вона краще за всіх підійшла на шоу, – розповів творець Пальчіки Єлисей Маркишев.

Він також зізнається – творці шоу повністю передали його задумку, а ось ім'я маски трохи переплутали – Володимир Остапчук прочитав його, зробив наголос на передостанній склад замість першого, але так костюм став ще більш цікавим.

Реклама

Пальчіка. Ескіз Лесі Патоки / Фото: телеканал "Україна"

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer.

Реклама

Дивіться продовження найзірковішого і загадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" вже 23 жовтня в 21:00 на телеканалі "Україна"!

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Бред Пітт для фільму «Вавілон»
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Українці масово скуповують квитки на концерт Måneskin в Києві
Скільки коштує квиток зараз!
Опитування
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти