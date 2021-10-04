Дивіться, як виглядає персонаж Маски, якого вигадав хлопчик (фото)

Телеканал "Україна" продовжує розкривати таємниці нового сезону шоу-детектива "Маска". Художниця по костюмах Леся Патока розповіла про незвичайний персонаж – Пальчіку, ескіз якї створила дитина

У шоу «Маска» з'явиться персонаж, створений по малюнку дитини / Фото: телеканал "Україна"

Наприкінці першого сезону шоу "Маска" телеканал "Україна" оголосив конкурс дитячого малюнка. До редакції програми надійшло понад 1000 листів з ескізами майбутніх масок і після тижня запеклих дискусій всередині команди, новим героєм другого сезону грандіозного шоу стала маска на ім'я Пальчіка.

Я просто в захваті від такої ідеї! І хоча ми переробили малюнок на ескіз, створюємо нашу Пальчику, зберігаючи всі пропорції і деталі автора. Наприклад, на початковому ескізі одна рука маски тонша а інша – ширша, саме так це і буде виглядати, – розповіла художниця по костюмах шоу "Маска" Леся Патока.

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Оригінальний малюнок Пальчіки / Фото: телеканал "Україна"

Створив унікальний персонаж справжній шанувальник шоу-детектива "Маска", 8-річний Єлисей Маркишев з Києва.

В пост-шоу "Маска" я почув, як Володимир Остапчук запропонував всім надіслати свої ескізи. Сказав дорослим: "Малюйте разом із дітьми. Ми запускаємо кастинг". І ось ми відправили малюнки і виграв мій костюм Пальчіки. Мені навіть прислали повідомлення про те, що мої костюми найяскравіші. Правда, взяли тільки Пальчіку – вона краще за всіх підійшла на шоу, – розповів творець Пальчіки Єлисей Маркишев.

Він також зізнається – творці шоу повністю передали його задумку, а ось ім'я маски трохи переплутали – Володимир Остапчук прочитав його, зробив наголос на передостанній склад замість першого, але так костюм став ще більш цікавим.

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Пальчіка. Ескіз Лесі Патоки / Фото: телеканал "Україна"

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer.

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Дивіться продовження найзірковішого і загадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" вже 23 жовтня в 21:00 на телеканалі "Україна"!

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