Дивіться, як виглядає персонаж Маски, якого вигадав хлопчик (фото)

Наприкінці першого сезону шоу "Маска" телеканал "Україна" оголосив конкурс дитячого малюнка. До редакції програми надійшло понад 1000 листів з ескізами майбутніх масок і після тижня запеклих дискусій всередині команди, новим героєм другого сезону грандіозного шоу стала маска на ім'я Пальчіка.
Я просто в захваті від такої ідеї! І хоча ми переробили малюнок на ескіз, створюємо нашу Пальчику, зберігаючи всі пропорції і деталі автора. Наприклад, на початковому ескізі одна рука маски тонша а інша – ширша, саме так це і буде виглядати, – розповіла художниця по костюмах шоу "Маска" Леся Патока.
Створив унікальний персонаж справжній шанувальник шоу-детектива "Маска", 8-річний Єлисей Маркишев з Києва.
В пост-шоу "Маска" я почув, як Володимир Остапчук запропонував всім надіслати свої ескізи. Сказав дорослим: "Малюйте разом із дітьми. Ми запускаємо кастинг". І ось ми відправили малюнки і виграв мій костюм Пальчіки. Мені навіть прислали повідомлення про те, що мої костюми найяскравіші. Правда, взяли тільки Пальчіку – вона краще за всіх підійшла на шоу, – розповів творець Пальчіки Єлисей Маркишев.
Він також зізнається – творці шоу повністю передали його задумку, а ось ім'я маски трохи переплутали – Володимир Остапчук прочитав його, зробив наголос на передостанній склад замість першого, але так костюм став ще більш цікавим.
Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer.
Дивіться продовження найзірковішого і загадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" вже 23 жовтня в 21:00 на телеканалі "Україна"!
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