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Принц Гаррі готує нові одкровення про королівську сім'ю, за які отримає 20 млн доларів

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
20 липня, 09:50
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Принц Гаррі протягом року писав мемуари про життя в королівській родині. Книга надійде в продаж в наступному році
Принц Гаррі пише мемуари
Принц Гаррі пише мемуари / Фото: Getty Images

Принц Гаррі готує нові сюрпризи для королівської сім'ї. Тільки недавно в ЗМІ з'явилася інформація, що онук королеви і його дружина Меган Маркл планують зняти документальний фільм про королівську сім'ю , як тепер стало відомо про мемуари принца Гаррі. Про це повідомляє Page Six.

Як розповіли джерела видання, принц Гаррі близько року таємно працював над книгою разом з журналістом Джоном Джозефом Мерінгером.

"В інтимних і чесних мемуарах, написаних однією з найцікавіших і впливових світових фігур нашого часу, принц Гаррі вперше розповість про досвід, пригоди, втрати і життєві уроки, які допомогли йому сформуватися", – сказано в анонсі книги.

Принц Гаррі
Принц Гаррі / Фото: AFP

У книзі буде розказано не тільки про життя в королівській родині, а й про службу принца Гаррі в Афганістані і досвіді батьківства. Експерти не виключають, що в мемуарах герцог Сассекський докладніше розповість про вихід з королівської сім'ї.

В тренді

Мемуари принц Гаррі продав видавництву Penguin Random House за 20 мільйонів доларів. Книга надійде в продаж в 2022 році.

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі хоче, щоб королівська сім'я була присутня на хрестинах їх з Меган Маркл дочки.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Маша, вибачте, ми з вами контрактів жодних не підписували. В якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім,в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені - я буду це робити, не треба - не буду.

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