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У новому сезоні серіалу Корона покажуть скандальне інтерв'ю принцеси Діани

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
27 жовтня, 11:22
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Прем'єра п'ятого сезону популярного серіалу про життя королівської родини – "Корона" відбудеться наступного року. Одна з головних сюжетних ліній буде присвячена принцесі Діані
/ Фото: Скріншот з YouTube

Netflix збирається екранізувати в окремому епізоді одкровення принцеси Діани з журналістом ВВС. Про це пише Daily Mail.

Творці "Корони" називають це інтерв'ю ключовим моментом п'ятого сезону. Сценаристи вважають, що бурхливий шлюб між Чарльзом та Ді призвів до її одкровень на "Панорамі", і наслідки цього рішення визначили її останні місяці. Вони вкладають у це величезні кошти, – розповів інсайдер.

Принц Чарльз і принцеса Діана в серіалі "Корона"
Принц Чарльз і принцеса Діана в серіалі "Корона" / Фото: tribute.ca

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Відомо, що раніше принц Вільям просив продюсерів не спекулювати на цій болючій темі для королівської родини.

Скандальна інтерв'ю принцеси Діани BBC

У 1995 році журналіст корпорації ВВС Мартін Башира показав фальшиві виписки з банківських рахунків, які нібито свідчили, що королівське оточення в обмін на гроші розповідає про особисте життя принцеси пресі.

Також він підживлював переконання леді Ді у невірності принца Чарльза . Журналіст говорив леді Ді про роман її чоловіка з нянею їхніх дітей Тіггі Лег-Бурк, до якої вона ревнувала Чарльза. Він показав фальшиву довідку про те, що коханка Чарльза зробила аборт і говорив, що чоловік принцеси Діани таємно їздить у подорожі з нянею дітей.

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Принцеса Діана і Мартін Башира під час того самого інтерв'ю
Принцеса Діана і Мартін Башира під час того самого інтерв'ю / Фото: Instagram

У ЗМІ припускають, що саме довідка про аборт стала тією самою фінальною точкою, після якої леді Ді зважилася на одкровення. Заяви Діани потрясли королівську сім'ю, і наслідки сказаного переслідували її все життя до трагічної загибелі в 1997 році.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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