Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 📲 Операція Цифровізація

Катування Менсона

Спойлер від Злати

Вільям лютує

Молода Єлизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старі речі Кейт
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Від шпагату до куплету: як Волочкова потрапляє у скандали та розвиває кар'єру співачки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
16 листопада, 17:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Балерина є однією з найбільш обговорюваних персон російського шоу-бізнесу. При цьому говорять не про досягнення Волочкової у балеті
Скандали за участю Анастасії Волочкової
Скандали за участю Анастасії Волочкової / Фото: instagram.com/volochkova_art

Хто знається на хайпі – так це Анастасія Волочкова. Артистка вміє спровокувати навколо себе різні скандали . Здається, що з роками люди повинні звикнути не лише до шпагатів балерини, а й до її витівок. Але ні, Волочкова вміє дивувати . Ми вирішили згадати скандали, в які потрапляла балерина.

Провокаційні фото

Судячи з Instagram Анастасії Волочкової, окрім шпагатів вона любить влаштовувати відверті фотосесії. Звичайно, це викликає різну реакцію у підписників. Але балерина ніколи не зважає на розмови в Мережі, а лише продовжує публікувати нові знімки.

Реклама

Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова часто влаштовує відверті фотосесії на відпочинку
Анастасія Волочкова часто влаштовує відверті фотосесії на відпочинку / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова регулярно публікує відверті фото у Instagram
Анастасія Волочкова регулярно публікує відверті фото у Instagram / Фото: instagram.com/volochkova_art

Реклама

Скандал із сусідами

Чому можуть сваритися сусіди? Парковка, ремонт, гучна музика. А ось Анастасія Волочкова цього літа з'ясовувала стосунки з сусідами через те, що вони злили в Мережу фото, на яких балерина справляла потребу на своїй ділянці.

Реклама

Волочкова заявила, що таким чином сусіди мстять через її позицію навколо конфлікту з керуючою компанією елітного селища.

Алкоголізм

Анастасія Волочкова не приховує, вона любить випити . У Мережі можна знайти багато відео, на яких балерина ледве тримається на ногах та невиразно розмовляє.

Балерина зазначає, нікого не повинно хвилювати кількість просекко в її келиху.

Я сміюся з цього, бо мені добре. І всі люди, які зустрічають мене в житті, захоплюються, наскільки я проста людина у спілкуванні, душа компанії і можу посміятися з себе, у мене почуття самоіронії розвинене. Люди добрі, займіться своїм життям, а не вистежуйте, чим займається Волочкова. Скільки хочу – стільки п'ю, – коментувала балерина у розмові з Life чутки про свої проблеми із алкоголем.

Вирішила співати

Чому балерина не може записувати пісні, якщо в наш час тіктокери, блогери та телеведучі співають? Ось так подумала Анастасія Волочкова та випустила свій альбом . У репертуарі балерини є пісня, написана Ігорем Ніколаєвим. До слова, Волочкова навіть виступала на легендарних "Різдвяних зустрічах" Алли Пугачової.

А ще балерина виконала пісню на вірші Марини Цвєтаєвої "Мне нравится, что вы больны не мной".

Благословення на виконання цього твору мені дала перша виконавиця цієї пісні Алла Пугачова, – зізнавалася Волочкова.

Може Алла Пугачова та Ігор Ніколаєв і підтримують Анастасію Волочкову, але в Мережі вокальні дані балерини критикують.

Інші новини про зірок:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти