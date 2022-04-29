Римма Зюбіна запропонувала Лії Ахеджаковій дати українське громадянство

Римма Зюбіна висловилася про підтримку Лії Ахеджакової / Фото: Instagram

Лія Ахеджакова – одна з тих діячів культури, яка не боїться відкрито протистояти Кремлю. Зірка радянського кіно ще з 2014 року критикувала політику Володимира Путіна та висловлювалася на підтримку України. Зараз Ахеджакова також виступає проти російської агресії.

Римма Зюбіна в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" назвала Лію Ахеджакову гідним кандидатом на здобуття українського паспорта.

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Чому б не дати громадянство України Лії Ахеджаковій, яка усі ці роки каже, каже, і не приховує, і не боїться? Якщо брати такі приклади, вони більше українці, ніж навідник – музикант камерного оркестру. Його заарештували, але я б ніколи в житті, проходячи повз на вулиці, не подумала, що це така людина. Тепер на сцені стоятимеш і думатимеш: "А хто навідник? Хто стукач?!

Раніше Римма Зюбіна пояснила, чому українські актори, які живуть у РФ і продовжують мовчати про те, що відбувається на батьківщині.

Нагадаємо, нещодавно Лія Ахеджакова висловилася про два місяці війни, яку розв'язала Росія.