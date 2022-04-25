Лія Ахеджакова про війну: "Відносини між росіянами та українцями ніколи не будуть колишніми"

Відома акторка опублікувала пост, де висловилася про два місяці війни, яку розв'язала Росія

Лія Ахеджакова висловилася про два місяці війни в Україні

Відома акторка Лія Ахеджакова з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує українців та виступає проти рашистської влади.

Вчора було рівно два місяці, як Росія напала на нашу країну і почала кривавий терор. В Instagram-профілі Ахеджакова опублікувала пост із зізнанням.

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Артистка боїться, що відносини між українцями та росіянами ніколи не налагодяться, а ще її лякає, що народ РФ заплющує очі на те, що відбувається в Україні.

Минуло рівно два місяці з того проклятого 24 лютого, коли президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації" на території незалежної, суверенної, демократичної України.



Відтоді змінилося багато. Але насамперед змінилося те, що особисто для мене є болючим питанням – відносини між росіянами та українцями, між двома країнами. І ці відносини вже, швидше за все, ніколи не будуть колишніми. А якщо й будуть, то через десятки чи навіть сотні років. Точно, як я вже говорила, не за мого... можна навіть так сказати: точно не за нашого життя, – написала Ахеджакова.

Скріншот: instagram.com/akhedzhakova1938

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Раніше Лія Ахеджакова публічно звернулася до окупантів та закликала їх відступити і дати Україні спокій.