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Немає мізків, вони промиті: Римма Зюбіна про українських акторів у РФ, які мовчать про війну

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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29 квітня, 12:05
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Популярна українська актриса дала відверте інтерв'ю, де поділилася своїм баченням важливих сьогодні тем
Римма Зюбіна дала відверте інтерв'ю
Римма Зюбіна дала відверте інтерв'ю / Фото: facebook.com/z.rimma.z

Українська зірка театру та кіно Римма Зюбіна дала інтерв'ю Аліні Доротюк для YouTube-каналу "Зірковий шлях". Так, зірка українського кіно поділилася думкою про те, чому світова "відміна" росіян – це правильно.

Справедливо хейтять, бо відповідальність має кожен. Я абсолютно за цю колективну відповідальність. Усі ходили на вибори чи не ходили, чи фільтрували. Або пізно, ось зараз пізно вже, пізно батєнька, ходити на мітинги.

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Також зірка відповіла на запитання про те, чому українські зірки, які залишаються в РФ, продовжують мовчати, поки російська армія чинить звірства в Україні.

Це страх, слабкість. Це страх, це розуміння і це малодушність, я б сказала. Тому що значить ти думаєш тільки про… Чи ти не маєш мізків, вони промиті. Але якщо є мозок, його не промиєш. Або ти думаєш про свою кар'єру. А де вони потрібні? В Америці ми нікому, взагалі нікому не потрібні. Треба знати мову, треба там жити, народитися, розуміти, що вони навіть жартують, це частина життя. Треба вчитися у тих кіношколах, у Голлівуді така багатотисячна армія безробітних акторів, що там нікого не чекають звідки.

Римма Зюбіна
Римма Зюбіна / Фото: facebook.com/z.rimma.z

За словами Зюбіної, вона давно профільтувала своє оточення і зараз там немає людей, які у непростий для країни час зберігають нейтралітет.

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Не знаю. Я з такими не спілкуюсь. Я просто настільки давно перестала грати в якусь загальну любов та дружбу. У мене є Олеся Жураківська, я маю Віталінку Біблів. І як не дивно, ось я там планувала, ми з Олесею планували зустрітися у мене вдома 27 лютого, 26-го, саме цей тиждень, у мене вона була вільна. Ось Олеся – моя найкраща подруга з актрис.

Також читайте свіже інтерв'ю Даші Астаф'євій про волонтерство та особисте життя.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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