Роман Свечкоренко про свій виліт із Холостячки: "Всередині непереборне відчуття несправедливості"

Роман Свечкоренко висловився про свій виліт з "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/holostyakstb

У шостому випуску шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч відправила додому відразу кілька чоловіків, що стало несподіванкою для всіх учасників шоу. Серед них був Роман Свечкоренко, який ще не розлучений зі своєю дружиною, хоча розвйшлися вони давно.

Нагадаємо, що сьогодні, о 21:00, на телеканалі "Україна" стартує другий сезон гіпершоу "Маска". У першому випуску глядачам покажуть сім нових персонажів.

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Злата поставила Роману умова: він повинен завершити розлучення і тоді зможе повернутися на проєкт в будь-який момент.

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В Instagram-профілі Свечкоренко висловився про свою долю на "Холостячці-2". Все, що відбулося, він називає несправедливістю:

Ну ось і все... У мене всередині просто непереборне відчуття несправедливості по відношенню до мене, і до ситуації яка сталася, – написав Роман.

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Екс-учасник "Холостячки-2" також пояснив, чому так відреагував на випробування поліграфом. Роман підкреслив, що йому було неприємно і зовсім не хотілося говорити про свої минулі стосунки на всю країну.

Чи можу я нервувати і бути незадоволеним, коли нахабно втручаються в мої кордони? Поліграф був зайвим! Я відповідав на запитання, які мені ніколи не ставила Злата! Навіщо, якщо їх можна задати прямо мені і я на них відповім, – написав у соцмережі Роман Свечкоренко.

Роману не сподобалося, що він не міг відмовитися від поліграфа, а це, на його думку, абсолютно не чесно. Так чи інакше, він покинув "Холостячку-2".

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