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Екс-учасник Холостячки-2 після вильоту з шоу: "Не всі мають бути хорошими"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
17 жовтня, 15:48
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У п'ятому випуску романтичного реаліті начальник патрульної поліції міста Кременчука Олександр Борзенко попрощався зі Златою Огнєвіч – героїня шоу відправила його додому
Олександр Борзенко вперше прокоментував свій виліт з "Холостячка-2"
Олександр Борзенко вперше прокоментував свій виліт з "Холостячка-2" / Фото: instagram.com/holostyak_stb_/

Злата Огнєвіч і Олександр Борзенко знайшли спільну мову з першої зустрічі на проекті, проте через кілька випусків героїня "Холостячки-2" зрозуміла, що майбутнього у неї з патрульним не може бути.

Я бачу твою пристрасть до роботи, я ніколи б не попросила тебе нею пожертвувати заради мене. Тому я тебе відпускаю, – сказала Злата Олександру на Церемонії троянд.

Напередодні Олександр Борзенко опублікував у себе в Instastories селфі і написав наступне:

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Не всі мають бути хорошими, хтось має бути собою.

Олександр Борзенко покинув "холостячку-2" в п'ятому випуску / Фото: instagram.com/stories/oleksandr_borzenko

Чи хотів таким чином Олександр прокоментувати своє ставлення до поразки і те, що він пішов із шоу? Цілком ймовірно. Тим більше, що в реаліті багато учасників часто звинувачують одне одного в нещирості і фальші.

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До речі, раніше Злата Огнєвіч дізналася, що один із претендентів на її серце і перемогу в проєкті, офіційно перебуває у шлюбі. Більш того, у чоловіка був секс під час шоу.

Про це глядачам розкажуть у новому випуску "Холостячки-2" на наступному тижні.

А поки пропонуємо подивитися, як проходить фінальна підготовка до другого сезону гіпершоу "Маска", який стартує на телеканалі "Україна" вже 23 жовтня.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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