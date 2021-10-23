Масаж ніг і новий поцілунок: коротко про шостий випуск шоу Холостяка-2

На один поцілунок на проєкті більше! Дізнайтеся, з ким цілувалася Злата Огнєвіч в цьому випуску, кого пустила до себе додому, а також хто їй робив масаж стоп. До речі, все це було з одним і тим же чоловіком!

Що сталося у шостому випуску шоу "Холостячка-2" - всі подробиці / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот

Пропонуємо дізнатися цікаві подробиці нового епізоду – в цьому випуску відразу троє чоловіків залишили шоу.

Не забудьте, що 23 жовтня на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра другого сезону грандіозного шоу "Маска"!

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Романтика, камери і Злата

У цьому випуску Злата Огневич запросила чоловіків для зйомок відео, яке потім вона буде використовувати як фон на своїх концертах. Взяти участь у знімальному процесі пощастило Вінченцо Дулепі і Андрію Хвірткевічу.

В той момент Златі здалося, що Вінченцо швидше грає на камеру ...

Фото: скріншот відео

... а ось Андрій поводився досить щиро і, на думку Холостячки, він не прикидався.

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Фото: скріншот відео

Atlas Weekend

Нагадуємо, що зйомки шоу проходили влітку, і всім подіям на екрані – вже кілька місяців. Навіть під час проєкту Злата не могла собі дозволити пропускати важливі робочі моменти. Холостячка вирішила поєднати шоу з роботою, запросивши чоловік до неї на виступ на музичному фестивалі Atlas Weekend.

На концерт зі Златою вирушили Влад Ясько, Олег Плахотнюк і Максим Тарапата. Всім вони, стоячи під дощем, підтримували Огнєвіч, яка виступала на сцені.

Фото: скріншот відео

Після концерту Златі подарували безліч квітів – величезні букети дівчина не змогла б довезти додому одна. Вона попросила Макса Тарапату поїхати до неї додому і допомогти їй занести всі квіти у квартиру.

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Вдома у Злати пара змогла поспілкуватися в спокійній атмосфері, Макс зробив Златі масаж стоп.

Фото: скріншот відео

А пізніше – пара поцілувалася. Це третій поцілунок Злати на проєкті – раніше вона вже цілувалася з Дмитром Шевченком і Андрієм Задворним.

Фото: скріншот відео

Флай-йога і Свечкоренко

Злата дуже любить займатися стречингом і йогою, і тому вирішила провести побачення, запросивши на заняття одного з учасників – Романа Свечкоренка.

Фото: скріншот відео

Крім цього, Злата і Роман сходили в спа-салон, де чоловік вирішив сам зробити Холостячці масаж.

Фото: скріншот відео

Пізніше пара провела час за вечерею.

Фото: скріншот відео

Детектор брехні

Несподіваний поворот чекав Андрія Задворного, Влада Ясько і Романа Свечкоренка – їм довелося проходити тест на поліграфі. Чоловікам ставили як звичайні, так і каверзні запитання, а вони повинні були відповідати – бажано, правду :)

Влад Ясько постійно уникав відповідей, Андрій пройшов допит досить успішно, а ось Роман начебто і відповідав правдиво, але йому довелося пояснити Златі кілька моментів.

По перше, навіщо він писав Ксенії Мішиній і просився на перший сезон "Холостячки", а по-друге – чому він досі одружений?

Фото: скріншот відео

З приводу повідомлення Ксенії – Роман заявив, що все це був нібито жарт. Але Злату більше збентежило те, що чоловік не відразу розповів, що офіційно він ще перебуває у шлюбі, хоч і знаходиться в процесі розлучення.

Фото: скріншот відео

Роман всіляко намагався виправдатися, але Златі не сподобалася його поведінка. Чи залишв проєкт Роман? І хто ще з учасників поїхав додому? Читайте в нашому матеріалі!

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