Найдорожчий екшн "Довбуш", комедія з Оленою Кравець та інші новинки – огляд українських прем'єр

Кадри зі зйомок фільму "Довбуш" / Фото: facebook.com/DovbushMovie
Серед них – наймасштабніший історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна. Про анонси прем'єр, зіркові акторські склади і ексклюзивні подробиці зйомок українських проєктів розповіли в новинах "Сьогодні" на телеканалі "Україна".
"Довбуш"
Історико-пригодницький екшн "Довбуш" – наймасштабніша українська кінопрем'єра року. Це захоплива історія про життя, боротьбу та кохання легендарного ватажка опришків, яка розгортається в містичних Карпатах.
При цьому, "Довбуш" – найдорожчий фільм за все 30 років незалежності України. Від неймовірних пейзажів українських Карпат перехоплює подих. А відточені бої виглядають дуже реалістично.
Але це не дивно, адже актори та знімальна група багато часу приділили тренуванням, репетиціям, навчилися володіти зброєю, а в зйомках масових сцен було задіяно понад 1500 людей.
Прем'єра фільму "Довбуш" була запланована на осінь, але тепер перенесена на весну 2022 року.
"На природу"
Ще одна кіноновинка – фільм з робочою назвою "На природу", зйомки якого ось-ось почнуться. Кіно розповість про дві сім'ї, які зіткнулися при знайомих багатьом глядачам обставинах і ділять одну галявину.
До створення фільму залучили зіркових українських артистів: Олена Кравець, Юрій Ткач, Андрій Ісаєнко та Михайло Жонін. Участь в зйомках беруть і зірки футбольного клубу Шахтар. Одну з ролей зіграє Олексій Завгородній, відомий як ексучасник "Время и Стекло" Позитив. А в феєричному фіналі творці фільму обіцяють нам появу Вєрки Сердючки та її мами.
Над створенням картини працюють провідні українські компанії кіно- і телеіндустрії, телеканал "Україна" і FILM.UA Group.
Дата прем'єри поки не анонсована.
"Зломовчання"
Вже скоро відбудеться прем'єра першого серіалу для стрімінг-платформи – "Зломовчання". Над ним працювали українська компанія Star Media і хорватський Drugi Plan. В основу сюжету лягли реальні події 2000-х. Хорватський журналіст почав резонансне розслідування сексуального рабства, яке до якого, як виявилося, були причетні чиновники.
Головну роль зіграла акторка Ксенія Мішина. Її персонаж – меценат Ольга – починає розслідувати зникнення своєї племінниці. Пошук дівчини зіштовхує Ольгу з журналістом Стрибором і слідчим Володимиром, які в спробі з'ясувати причини вбивств молодих дівчат у хорватському містечку Осієк, виходять на слід злочинного синдикату.
Учасники проєкту хочуть, щоб сексуальне рабство перестали замовчувати, а серіал допоможе запобігти подібним трагедіям та оприлюднити події, що відбуваються, адже вони актуальні й в наші дні.
"Зломовчання" вийде в грудні 2021 року на OLL.TV.
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