Саша Бо вдруге виходить заміж: Кохання врятує світ!

Саша Бо отримала пропозицію руки та серця / Фото: instagram.com/sashaabo

Нещодавно Саша Бо розлучилася з Ігор Пустовітем. Втім, у статусі холостячки вона перебувала недовго. Відомо, що блогерка розпочала новий роман зі стоматологом Платоном Тарнавським. Нові стосунки Саша намагалась приховувати від публіки та хотіла розповісти про це вже після розірвання шлюбу, але пильні фанати викрили її завчасно.

І от сьогодні зірка Instagram вирішила поділитись з фанатами прекрасною новиною – вона знову наречена!

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Часом, війна розлучає... Та нас дуже сильно об'єднало кохання. Настільки сильно, що я сказала ТАК, – написала Саша та показала "ту саму" обручку.

Виявляється, Платон зробив пропозицію руки та серця Саші Бо ще раніше. Але блогерка наважилась розповісти про це сьогодні.

Я навіть не знаю з чого почати... І чи варто взагалі... Я справді довго мовчала, бо не знала, наскільки доречно зараз ділитись своїм щастям. Та знаєте що? Тільки кохання врятує цей світ, – написала вона.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, 20 грудня відома блогерська пара Саша Бо та Ігор Пустовіт офіційно розлучилися після шести років шлюбу. Вони виховують двох синів – шестирічного Данила та чотирирічного Євгена.

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Ігор і Саша Пустовіти з дітьми / Фото: instagram.com/sashaabo

Розставання пройшо скандально та з образами. Саша скаржилась, що Ігор шантажував, що розповість про її хворобу – булімію. Сам же Пустовіт заявляв про постійні приниження з боку дружини.

Майже одразу після розлучення Саша Бо оголосила шанувальникам про нові стосунки. Обранцем зірки став стоматолог Платон Тарнавський, з яким вона навчалася в одному університеті.