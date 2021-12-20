Офіційно розлучена: Саша Бо та Ігор Пустовіт оформили розлучення

Вся Мережа з цікавістю спостерігала за відносинами Бо та Пустовіта. Скандальне розставання пари нарешті досягло логічного фіналу – подружжя офіційно розлучилося.

Саша Бо та Ігор Пустовіт розлучилися / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

Не днями Ігор Пустовіт заявив про те, що йому та Саші Бо вдалося налагодити спілкування, але тільки щодо дітей . А сьогодні стало відомо, що подружжя офіційно розлучилося.

Про те, що блогери більше не є подружньою парою за законом, повідомила Саша Бо у своєму Instagram -акаунті.

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У своїх Instastories дівчина попросила шанувальників привітати її із довгоочікуваним оформленням розлучення. А у профілі щаслива Саша поділилася фото у вечірній сукні.

Фото – instagram.com/sashaabo

Шанувальники Саші поспішили привітати дівчину з такою важливою для неї подією і побажали успіхів у особистому житті.

"Вітаю! І собі цього ж бажаю!"

"Мої вітання. Щастя у новому житті"

"Вітаю"

"Мої вітання, невже це сталося"

"Жінка радіє двічі у житті: 1. Коли жениться. 2. Коли розлучається"

Фото – instagram.com/sashaabo

Крім того, Бо знову натякнула фолловерам на нові стосунки. Дівчина виставила фото із авто, де на її коліні лежить рука загадкового незнайомця. Однак підписники припускають, що у Саші роман зі стоматологом Платоном Тарнавським.

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Фото – instagram.com/sashaabo

До речі, Пустовіт розлучення поки що не коментував. Колишнього чоловіка Саші теж підозрюють у нових стосунках із блогером Софією Стужук. Нещодавно подруга Бо виставила ніжні фото з Пустовітом під час відпочинку у Буковелі.