У скандальної Сашка Бо новий хлопець. Що каже колишній чоловік Ігор Пустовіт

Одразу після розлучення Саша Бо оголосила шанувальникам початок нових відносин. Ігор Пустовіт розповів "Сегодня", що думає щодо роману колишньої дружини

Саша Бо розпочала новий роман після розлучення з Пустовітом / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

Після офіційно оформленого розлучення з колишнім чоловіком Ігорем Пустовітом Саша Бо таки вирішила опублікувати фото зі своїм новим обранцем.

Згадки фанатів підтвердилися і блогер справді зараз у стосунках зі стоматологом Платоном Тарнавським .

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Ніжне фото з коханим Сашко опублікувала на своїй сторінці у Instagram.

Фото – instagram.com/sashaabo

Шанувальники привітали дівчину з початком нових стосунків та зазначили, що Платон та Сашко ще й дуже схожі зовні.

"Дуже красиві"

"Будь щасливою, Сашко"

"Ви ще й схожі. Щастя вам"

"Нарешті побачили"

"Щастя вам"

"Як ви схожі, як одне ціле"

Скріншот

Як відреагував Ігор Пустовіт?

Всі з цікавістю стежили за життям, а потім і процесом розлучення Саші Бо та Ігоря Пустовіта. Ми вирішили запитати блогера, що він відчуває після новини про відносини колишньої дружини.

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Ексклюзивно для сайту "Сегодня" Ігор відповів, що бажає щастя Сашка.

Саша була, є і буде завжди матір'ю моїх дітей. Якщо вона буде щасливою – будуть щасливі і мої діти, чого їм щиро бажаю, – розповів Пустовіт.

Колишнього чоловіка Сашка теж підозрюють у нових стосунках із блогером Софією Стужук. Нещодавно подруга Бо виставила ніжні фото з Пустовітом під час відпочинку у Буковелі .