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У скандальної Сашка Бо новий хлопець. Що каже колишній чоловік Ігор Пустовіт

Ексклюзив
Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
22 грудня, 13:57
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Одразу після розлучення Саша Бо оголосила шанувальникам початок нових відносин. Ігор Пустовіт розповів "Сегодня", що думає щодо роману колишньої дружини
Саша Бо розпочала новий роман після розлучення з Пустовітом
Саша Бо розпочала новий роман після розлучення з Пустовітом / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

Після офіційно оформленого розлучення з колишнім чоловіком Ігорем Пустовітом Саша Бо таки вирішила опублікувати фото зі своїм новим обранцем.

Згадки фанатів підтвердилися і блогер справді зараз у стосунках зі стоматологом Платоном Тарнавським .

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Ніжне фото з коханим Сашко опублікувала на своїй сторінці у Instagram.

Фото – instagram.com/sashaabo

Шанувальники привітали дівчину з початком нових стосунків та зазначили, що Платон та Сашко ще й дуже схожі зовні.

  • "Дуже красиві"
  • "Будь щасливою, Сашко"
  • "Ви ще й схожі. Щастя вам"
  • "Нарешті побачили"
  • "Щастя вам"
  • "Як ви схожі, як одне ціле"
Скріншот

Як відреагував Ігор Пустовіт?

Всі з цікавістю стежили за життям, а потім і процесом розлучення Саші Бо та Ігоря Пустовіта. Ми вирішили запитати блогера, що він відчуває після новини про відносини колишньої дружини.

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Ексклюзивно для сайту "Сегодня" Ігор відповів, що бажає щастя Сашка.

Саша була, є і буде завжди матір'ю моїх дітей. Якщо вона буде щасливою – будуть щасливі і мої діти, чого їм щиро бажаю, – розповів Пустовіт.

Колишнього чоловіка Сашка теж підозрюють у нових стосунках із блогером Софією Стужук. Нещодавно подруга Бо виставила ніжні фото з Пустовітом під час відпочинку у Буковелі .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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