"Сатанинський" кліп української режисерки Таню Муїньо номінували на премію Греммі-2022

Українку Таню Муіньо номінували на "Греммі-2022". / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/tanumuino

Так, роботу української режисерки Таню Муїньо, яка вже встигла відзняти кліп для The Weeknd та Post Malone, номінували на премію "Греммі-2022". Нагадаємо, режисерка зняла його для американського репера Lil Nas X.

Робота виявилась дуже успішною, адже вона збирає головні нагороди музичної індустрії, згадайте лише MTV EMA та MTV VMA. Сама Муїньо отримала нагороду "Найкращий режисер" на UK Music Video Awards 2021. Вона стала першою жінкою-режисером, яка перемогла у цій номінації.

Отож кліп Montero (Call Me By Your Name) потрапив у номінацію "Найкраще музичне відео", про це йдеться на сайті премії. Відзначимо, що режисером його стала не лише Таню, а й сам виконавець.

Також на нагороду в цій номінації претендують такі кліпи:

Shot in the Dark — AC/DC;

Freedom — Jon Batiste;

I Get a Kick Out of You — Tony Bennett та Lady Gaga;

Peaches — Justin Bieber featuring Daniel Caesar and Giveon;

Happier Than Ever — Billie Eilish;

Good 4 U — Olivia Rodrigo.

Водночас Lil Nas X отримав одразу чотири номінації на "Греммі-2022". Його хіт Call Me By Your Name та альбом Montero номіновані у номінаціях "Запис року", "Пісня року" та "Альбом року".

Загалом "Греммі" назвали імена номінантів у 86 номінаціях. Переможців оголосять на церемонії нагородження, яка відбудеться 31 січня 2022 року у Лос-Анджелесі.

Коротко про кліп

Нагадаємо, пісня Call Me By Your Name вийшла у березні 2021 року. Тоді ж відбулась прем'єра і кліпу.

За сюжетом, репер постає в образі чи то Єви, чи то Адама, яких спокушає змій. Його судять в чистилищі, після чого він потрапляє до пекла, де сам спокушає диявола еротичними танцями. У роботі висвітлені теми релігії, сатанізму та ЛГБТ.

Що відомо про Таню Муїньо

Режисерка родом з Одеси. Вона знімала кліпи для Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia, а також для MONATIK, Время и Стекло, NK.

Таня Муіньо також знімала кліпи для знімала кліпи для Cardi B та MONATIK. / Фото: instagram.com/tanumuino

Таню є рекордсменкою за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" української премії YUNA. Також дівчина – переможниця в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards у 2018 та 2019 роках.

