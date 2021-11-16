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Украинка Таню Муиньо сняла клип для предполагаемого бойфренда Анджелины Джоли (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
16 ноября, 12:41
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Украинский режиссер Таню Муиньо продолжает покорять западный рынок. На этот раз Таню сняла клип для американского рэпера Post Malone и канадского певца The Weeknd
Таню Муиньо сняла клип для The Weeknd и Post Malone
Таню Муиньо сняла клип для The Weeknd и Post Malone / Фото: скриншот

За день клип Post Malone и The Weeknd на совместный сингл One Right Now уже успел собрать больше миллиона просмотров.

Новая видеоработа американского рэпера и канадского певца снята в стиле кровавого экшна с множеством перестрелок.

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Вы можете в это поверить? Я все еще нет, – написала режиссер у себя в Instagram.

К слову, The Weeknd и Post Malone – не первые зарубежные исполнители, который выбирает сотрудничество с украинским режиссером Таню Муиньо. Клипмейкер уже работала с такими зарубежными звездами, как Lil Nas X, Кэти Перри, ROSALÍA, Cardi B.

На днях Таню Муиньо завоевала европейскую музыкальную награду MTV Europe Music Awards 2021 в категории "Лучшее видео" за клип на песню Montero рэпера Lil Nas X.

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Также режиссер сотрудничала с MONATIK, Надей Дорофеевой, Лаймой Вайкуле, Верой Брежневой, Настей Каменских, Мишель Андраде и другими знаменитостями.

Напомним, в СМИ не первый день обсуждают возможный роман между Анджелиной Джоли и The Weeknd. Актрису не раз замечали в компании певца.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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