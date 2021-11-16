Украинка Таню Муиньо сняла клип для предполагаемого бойфренда Анджелины Джоли (видео)

За день клип Post Malone и The Weeknd на совместный сингл One Right Now уже успел собрать больше миллиона просмотров.
Новая видеоработа американского рэпера и канадского певца снята в стиле кровавого экшна с множеством перестрелок.
Далее по теме
Вы можете в это поверить? Я все еще нет, – написала режиссер у себя в Instagram.
К слову, The Weeknd и Post Malone – не первые зарубежные исполнители, который выбирает сотрудничество с украинским режиссером Таню Муиньо. Клипмейкер уже работала с такими зарубежными звездами, как Lil Nas X, Кэти Перри, ROSALÍA, Cardi B.
На днях Таню Муиньо завоевала европейскую музыкальную награду MTV Europe Music Awards 2021 в категории "Лучшее видео" за клип на песню Montero рэпера Lil Nas X.
Также режиссер сотрудничала с MONATIK, Надей Дорофеевой, Лаймой Вайкуле, Верой Брежневой, Настей Каменских, Мишель Андраде и другими знаменитостями.
Напомним, в СМИ не первый день обсуждают возможный роман между Анджелиной Джоли и The Weeknd. Актрису не раз замечали в компании певца.
Другие новости о звездах:
- Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Yungblud.
- MONATIK призвал "Зажигать", а не прожигать жизнь в новом клипе.