Переможці MTV EMA-2021: тріумфатор року Ед Ширан та найкращий рок-гурт Måneskin

Ось і пройшов черговий MTV Europe Music Awards 2021 – найбільша європейська премія у сфері поп-музики. Церемонія нагородження відбулася у Будапешті. Захід зібрав безліч популярний артистів

Названо володарів нагороди MTV Europe Music Awards 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний приз "За найкращу пісню" отримав співак Ед Ширан за трек Bad Habits. До речі, український виконавець Макс Барських став найкращим виконавцем за версією MTV Росія.

Також британський співак здобув ще одну головну нагороду церемонії "Артист року". Конкурентами Ширана у цій номінації були Джастін Бібер, Олівія Родріго, Doja Cat та Lil Nas X.

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Нагороду "Найкращий рок-гурт" отримали переможці Євробачення-2021 Måneskin. Водночас епатажні артисти програли номінацію "Найкращий італійський виконавець" музикантові Aka 7even. Фанати музикантів були здивовані цим.

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Кліп американського репера Lil Nas X на пісню Montero, який зняла українська режисерка Таня Муіньо, став "Кліпом року". До речі, на церемонії нагородження MTV Video Music Awards ця робота також здобула перемогу.

А от південнокорейська група BTS отримала одразу чотири нагороди MTV EMA: "Найкращий поп-артист", "Найкращий K-Pop-артист", "Найкращий поп-гурт" та "Найбільшиа фанзона".

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Список інших переможців MTV EMA-2021:

"Best MTV Russia Act" – Макс Барських.

"Найкраща колаборація" – Doja Cat ft. SZA: Kiss Me More.

"Найкращий новий артист" - SaWeetie.

"Найкраща електронний проект" – діджей David Guetta.

"Найкращий хіп-хоп виконавець" – Nicki Minaj.

"Найкращий альтернативний виконавець" – YUNGBLUD.

"Найкращий латиноамериканський виконавець" – Maluma.

"Найкращий Push-виконавець" – Olivia Rodrigo.

Також премію у номінації "Найкращий американський виконавець" отримала Тейлор Свіфт, у номінації "Найкраще відео з посланням" – Billie Eilish з треком Your Power та у "Покоління, яке змінило світ" – виконавиця Viktória Radványi.

Вручення премії MTV Europe Music Awards проходить щорічно в одному з великих європейських міст. Переможці визначаються інтернет-голосуванням на сайті премії.

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