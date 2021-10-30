Секс шість разів на тиждень та пінна вечірка: коротко про сьомий випуск шоу Холостячка-2

Скільки разів на тиждень Злата Огнєвіч хоче займатися сексом / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Сьомий випуск шоу "Холостячка" розпочався з того, що Злата та всі учасники приїхали до сонячної Одеси. Головна фішка цього тижня – усі учасники жили в одному будинку із Златою. Зазвичай чоловіки живуть разом, а Огнєвіч лише приїжджає до них на побачення та церемонії троянд. Але цього разу все було інакше.
У цьому матеріалі ми коротко розповіли, з ким Злата була на побаченнях, з ким цілувалася та які цікаві зізнання робила у новому епізоді шоу.
До речі, раніше ми розповідали, як пройшов перший випуск гіпершоу "Маска".
Тест на сумісність
Як тільки чоловіки та Злата розмістилися в будинку, ведучий шоу "Холостячка-2" Григорій Решетник провів для учасників та Холостячки своєрідне опитування з конкурсом. Чоловіки та Злата чесно мали відповідати на запитання про побут. За кожен збіг відповідей чоловіка з відповідями Злати він отримував бали.
Найбільше збігів було у Романа Васильєва – він виграв і отримав кімнату поруч із Златою, решта учасників оселилися на верхньому поверсі будинку.
Запитання були різні: якого собаку завести, спати з кондиціонером або без і так далі. Але найбільш пікантний – скільки разів на тиждень потрібно займатися сексом. За словами Злати, вона вирішила полоскотати нерви чоловікам і написала: 6-7 разів, тоді як учасники написали 3.
Мені приємно було спостерігати за їхньою реакцією. Але, звісно, все залежить від обставин та душевного стану, – коментує Злата.
Тарапата вкрав Злату
Схоже, що Максу Тарапаті подобається Злата Огнєвіч більше, ніж іншим учасникам. Чоловік постійно вигадує різні сюрпризи і добре піклується про побачення.
На цей раз він вирішив "вкрасти" Огнєвіч і зустріти разом захід сонця на березі моря. Побачення вийшло чудовим, і Злата подарувала Максу поцілунок.
Коні на хвилях
Роман влаштував Златі романтичне побачення з кіньми, але все пішло не за планом. Виявилось, що колись Злата знімалася у кліпі верхи на коні. Огнєвіч упала з тварини і з того часу боїться кататися на конях.
Сніданок у ліжко
Макс настільки хотів зробити Златі приємно (і, звичайно, сподобатися їй), що він підвівся раніше за всіх і приготував Холостячці сніданок у ліжко.
На десерт були поцілунки!
Решта чоловіків теж хотіла здивувати Злату і приготувати їй сніданок, але запізнилися і дуже здивувалися, що їх випередив Макс.
Олег "заглох"
У цьому випуску у Злати було подвійне побачення – із Дмитром та Олегом. І якщо з першим у Огнєвіч все склалося чудово, то другому довелося понервувати.
Тріо зайнялося віндсерфігом. У Злати та Дмитра вийшло з першого разу, а ось Олег увесь час падав у воду.
Дімі вдалося більше часу провести зі Златою – пара обговорювала особисті теми та навіть цілувалася. Після віндсерфінгу вони вирішили покататися на скутерах.
Діма та Злата знову попливли далеко, а ось Олег "заглох" посеред моря – мотор скутера ніяк не хотів заводитися.
Поки Олег чекав на допомогу, Злата та Діма, не помітивши, що він "застряг", вирушили на пляж. Там вони мило спілкувалися та цілувалися.
Невдовзі Олег приєднався до пари – чоловік був дуже засмучений і був незадоволений тим, що Дмитро не допоміг йому зі скутером.
Пінна вечірка
У фіналі випуску Злата вирішила влаштувати з чоловіками пінну вечірку, яка пізніше перетекла до церемонії троянд. Хто ж покинув проєкт – дізнайтесь у нашому матеріалі.
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