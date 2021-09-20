Якщо не дивилися премію Еммі-2021, ось 5 кращих моментів

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення телевізійної премії "Еммі-2021". І церемонія пройшла не онлайн, а наживо, що не може не радувати!

Як пройшла церемонія "Еммі-2021": кращі моменти / Фото: Скріншот з YouTube

Ми зібрали п'ять найяскравіших моментів на премії "Еммі-2021", які зараз активно обговорюють в соцмережах. У нашому матеріалі – кумедні, курйозні, дивні і навіть сумні моменти з церемонії.

Реп-початок "Еммі"

Twitter заполонили повідомлення про круте відкритті церемонії. Комедійний актор Седрік Ентертейнер виконав початок пісні Just a Friend репера Біз Марки, який помер цьогоріч. Далі разом з ним вже почав співати весь зал. Подібний початок задав позитивний настрій на весь вечір і об'єднав всіх тих, хто сидів у залі.

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Окремо користувачі Мережі виділяють персонажа з телевізором замість голови, який протягом усього номера танцював на сцені – він потішив багатьох глядачів церемонії.

Мова Ханни Веддінгем

Промова британської актриси Ханни Веддінгем стала однією з найяскравіших на церемонії. Актриса настільки зраділа перемозі в номінації "Краща актриса другого плану в комедійному серіалі", що не стримувала емоцій.

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Зірка серіалу "Тед Лассо" на початку виступу голосно закричала, а пізніше почала дякувати усім своїм колегам і близьким, як це зазвичай прийнято робити під час промови подяки.

Де моя "Еммі"?

Під час церемонії показали кумедний скетч. Його записали актори, які жодного разу не отримували "Еммі". Деякі з них були номіновані на премію кілька разів, але їм так і не вдавалося отримати заповітну статуетку.

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У зніманнях ролика взяли участь Зої Дешанель, Елісон Ханніган, Джейсон Александер та інші.

Пам'ять про Майкла К. Вільямса

Актриса Керрі Вашингтон вшанувала пам'ять свого колеги Майкла К. Вільямса на церемонії. Актор, який був відомий своїми ролями в серіалах "Дріт" та "Країна Лавкрафта", був знайдений мертвим у віці 54 років в своїй квартирі 6 вересня.

Під час свого виступу Керрі розповіла про вплив Майкла на життя суспільства.

Майкл, я знаю, що ти тут, тому що ти не пропустиш цього. Твоя майстерність, твоя артистичність будуть жити завжди. Ми любимо тебе, – сказала вона.

Сльози Олівії Колман

Знаменита британська актриса Олівія Колман, зірка серіалу "Корона", перемогла в номінації "Краща актриса драматичного серіалу".

Під час своєї промови Олівія згадала свого батька, який пішов з життя через боротьбу з COVID-19. Сльози Колман зворушили весь зал.

Я коротко, тому що я плачу. Я б хотіла, щоб мій батько був тут, щоб він побачив цей момент. Я втратила батька під час COVID-19, йому б все це точно сподобалося, – сказала актриса.

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