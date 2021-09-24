SLAVIA про шлюб з DZIDZIO розповіла в пісні: слухайте новий сингл співачки

SLAVIA випустила відверту пісню про шлюб з DZIDZIO / Фото: instagram.com/slavia_official

SLAVIA досліджує власні почуття після розлучення, що знаходить відображення в її творчості. Разом з цим співачка розуміє, що на неї сьогодні дивляться багато жінок, яких також дуже хвилює тема подружніх стосунків і дівчата, які переживають схожі історії і почуття.

Тому новий трек SLAVIA сповнений любові і поваги до власного минулого. Однак артистка вважає, що жінкам варто насамперед самостійно творити власне життя, виходити з-за широких плечей своїх обранців, не бути чиєюсь тінню, мамкою, а реалізовувати власний потенціал.

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SLAVIA та DZIDZIO / Фото: пресслужба, instagram.com/slavia_official

Це і є кінцевий надихаючий меседж пісні "Любов любов": прийняття того, що сталося, прийняття себе і відкритість до нового майбутнього.

Пісня "Любов любов" має для мене особливе значення. Я написала її за один вечір, на одному диханні. Вона про мої почуття, про те, що я відчуваю в даний період, про моє відношення до стосунків у парі, і до життя в цілому. Це історія стосунків тривалістю 20 років, – розповідає про своє творіння SLAVIA.

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Вона також зазначила, що цією піснею хоче подякувати DZIDZIO:

Я переконана, що це найкраща людина, яка могла бути зі мною в той час, і я вдячна за шлях, який ми пройшли разом, – вважає SLAVIA.

Слухайте онлайн пісню SLAVIA – Любов любов:

Що відомо про шлюб SLAVIA і DZIDZIO

Навесні цього року з'явилися чутки про те, що подружжя розлучається після 20 років стосунків.

Як зізнавалася SLAVIA, DZIDZIO не хотів, щоб в їхній родині були дві зірки і не підтримував її бажання бути артисткою. Також вона звинувачувала чоловіка в небажанні мати дітей і натякала на його зради.

Пізніше однак "екси" публічно заявили, що залишилися в добрих стосунках, а Михайло Хома навіть купив колишній дружині квартиру.

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