SLAVIA про шлюб з DZIDZIO розповіла в пісні: слухайте новий сингл співачки

SLAVIA випустила відверту пісню про шлюб з DZIDZIO / Фото: instagram.com/slavia_official
SLAVIA досліджує власні почуття після розлучення, що знаходить відображення в її творчості. Разом з цим співачка розуміє, що на неї сьогодні дивляться багато жінок, яких також дуже хвилює тема подружніх стосунків і дівчата, які переживають схожі історії і почуття.
Тому новий трек SLAVIA сповнений любові і поваги до власного минулого. Однак артистка вважає, що жінкам варто насамперед самостійно творити власне життя, виходити з-за широких плечей своїх обранців, не бути чиєюсь тінню, мамкою, а реалізовувати власний потенціал.
Це і є кінцевий надихаючий меседж пісні "Любов любов": прийняття того, що сталося, прийняття себе і відкритість до нового майбутнього.
Пісня "Любов любов" має для мене особливе значення. Я написала її за один вечір, на одному диханні. Вона про мої почуття, про те, що я відчуваю в даний період, про моє відношення до стосунків у парі, і до життя в цілому. Це історія стосунків тривалістю 20 років, – розповідає про своє творіння SLAVIA.
Вона також зазначила, що цією піснею хоче подякувати DZIDZIO:
Я переконана, що це найкраща людина, яка могла бути зі мною в той час, і я вдячна за шлях, який ми пройшли разом, – вважає SLAVIA.
Слухайте онлайн пісню SLAVIA – Любов любов:
Що відомо про шлюб SLAVIA і DZIDZIO
Навесні цього року з'явилися чутки про те, що подружжя розлучається після 20 років стосунків.
Як зізнавалася SLAVIA, DZIDZIO не хотів, щоб в їхній родині були дві зірки і не підтримував її бажання бути артисткою. Також вона звинувачувала чоловіка в небажанні мати дітей і натякала на його зради.
Пізніше однак "екси" публічно заявили, що залишилися в добрих стосунках, а Михайло Хома навіть купив колишній дружині квартиру.
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