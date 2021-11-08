ЗМІ: Каньє Вест зустрічається із 22-річною моделлю. Що про неї відомо

Що відомо про нову дівчину Каньє Веста / Фото: instagram.com/vinetrria

На вихідних Каньє Вест з'явився на баскетбольному матчі в Міннеаполісі, де також було помічено 22-річну модель Вінетрію. Вони сиділи поруч на трибуні і були сфотографовані папараці.

Інсайдер також повідомив виданню Page Six, що 44-річний Каньє та Вінетрія зустрічаються вже "певний час". Вінетрія також була в Майамі з Вестом, коли репер записував інтерв'ю "Drink Champs", і була помічена на його недільній службі минулими вихідними.

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Хто така Вінетрія?

Вінетрія (Vinetria) – американська модель, яка працює з агентством Public Image Management. Їй 22 роки. У Instagram дівчина має близько 400 тисяч підписників.

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Про її попередні романи відомо мало. А ось Каньє Весту приписували романтичні стосунки з Іриною Шейк, після того, як стало відомо про розлучення репера з Кім Кардаш'ян.

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Ймовірна нова дівчина Каньє Веста – Вінетрія / Фото: instagram.com/vinetrria

Раніше в Мережі з'явилися чутки про романі Кім Кардаш'ян із 27-річним американським актором Пітом Девідсоном. Знаменитості разом провели вікенд у парку атракціонів.

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