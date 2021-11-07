Каньє Вест передумав розлучатися. Кім Кардаш'ян відреагувала на пропозицію зберегти сім'ю

На початку року Кім Кардашяян та Каньє Вест оголосили про розлучення через сім років шлюбу. Трохи згодом у ЗМІ регулярно почали з'являтися чутки про те, що пара все-таки намагається врятувати шлюб

Каньє Вест не хоче розлучатися з Кім Кардаш'ян / Фото: Getty Images

Донедавна пара чутки про возз'єднання не коментувала. Але поки що Кім Кардаш'ян все більше проводить часу з коміком Пітом Девідсоном , Каньє Вест вирішив вперше відповісти на питання про розлучення У подкасті Drink Champs репер заявив, що хоче зберегти сім'ю

Я ніколи не бачив документів. Ми не розлучені. Для мене це не жарти. Мої діти хочуть, щоб їхні батьки були разом. І я хочу, щоб ми були разом, – сказав Каньє Вест.

Каньє Вест / Фото: Getty Images

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Інсайдер з оточення Кім Кардаш'ян виданню E! зізнався, що заява репера під час інтерв'ю ні для кого не була сюрпризом. Кім знає у почуттях Каньє, але про возз'єднання не може йтися.

Як зазначив інсайдер, Кім Кардаш'ян довгий час намагалася врятувати шлюб із репером.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Каньє Вест уклали шлюб у 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У пари четверо дітей: дочки Норт і Чикаго та сини Сейнт та Псалм.

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