Дивіться, як знімали кліп Ані Лорак на пісню бачила (відео)

Ані Лорак показала залаштунки кліпу "Бачила" / Фото: YouTube

Ані Лорак сама написала ліричну композицію "Бачила", яка, загалом, не особливо відрізняється від усіх її пісень. Відео теж мало чим може здивувати глядача – це красива картинка, ніжна і сумна Ані Лорак, гарні образи.

Шанувальники співачки із захопленням відреагували на трек і кліп, а через кілька днів після прем'єри артистка поділилася бекстейдж відео зі зйомок кліпу.

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У ньому більш детально можна розглянути вбрання Ані, локацію і скільки людей трудилися на майданчику.

Ані Лорак – Бачила | Making Of

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До речі, в кліпі Лорак одягнена в червону вишиванку, яка була створена майстринями з Буковини – батьківщини артистки. Сорочка на запах із широкими рукавами і бахромою відображає етнічний код цього краю.

Нагадаємо, цього літа Ані Лорак вперше за довгий час зустрілася з українськими шанувальниками. На концертах в Одесі два дні поспіль був sold out. Виступи співачки в Україні пройшли без провокацій. Ані Лорак виконала свої найпопулярніші хіти, зокрема і українською.

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