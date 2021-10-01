Смотрите, как снимали клип Ани Лорак на песню Бачила (видео)

Ани Лорак показала закулисье клипа "Бачила" / Фото: YouTube

Ани Лорак сама написала лирическую композицию "Бачила", которая в общем не особенно отличается от всех ее песен. Видео тоже мало чем может удивить зрителя – это красивая картинка, нежная и печальная Ани Лорак, красивые образы.

Поклонники певицы с восторгом отреагировали на трек и клип, а спустя несколько дней после премьеры артистка поделилась бекстейдж видео со съемок клипа.

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В нем более детально можно рассмотреть наряды Ани, локацию и сколько людей трудились на площадке.

Ани Лорак — Бачила | Making Of

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Кстати, в клипе Лорак одета в красную вышиванку, которая была создана мастерицами из Буковины – родины артистки. Сорочка на запах с широкими рукавами и бахромой отражает этнический код этого края.

Напомним, этим летом Ани Лорак впервые за долгое время встретилась с украинскими поклонниками. На концертах в Одессе два дня подряд был sold out. Выступления певицы в Украине прошли без провокаций. Ани Лорак исполнила свои самые популярные хиты, в том числе и на украинском.

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