Наталія Могилевська натякнула, що може стати новою Холостячкою

Наталія Могилевська може взяти участь у "Холостячці" / Фото: пресслужба, Инстаграм

Про своє особисте життя виконавиця, яка влаштувала спокусливу фотосесію , майже ніколи не каже. Тому невідомо точно, якщо у неї коханий.

Нещодавно українська співачка поцікавилася у шанувальників своєї сторінці у Instagram, у якому телевізійному проекті їй взяти участь. Фанати Наталії надіслали їй у відповідь безліч повідомлень про те, що дуже хотіли б. побачити Могилевську у новому сезоні "Холостячки" .

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Співачка звернула увагу на прохання передплатників і майже одразу ж опублікувала наступну сторіс з опитуванням, чи брати їй участь у романтичному шоу.

Також артистка прикріпила фотографію зі своїм вирізаним зображенням на тлі постера проекту, де написано "Холостячка. Наталія Могилевська".

Фото: Instagram

Більшість шанувальників проголосували "за" її участь у реаліті . Очевидно, вони дуже сподіваються, що співачка прислухається до їхньої думки.

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Чи справді народна артистка візьме участь у "Холостячці" ще невідомо. За традицією про те, хто стане головною героїнею нового сезону шоу, продюсери повідомляють навесні.

Також нещодавно Могилевська посварилася з TikTok-блогером через фото , на якому вона пов'язана і із заклеєним ротом. Виконавиця часто приїжджала до блогерів знімати кумедні ролики. Ви можете зібрати багато переглядів в TikTok, якщо придбаєте хороший гаджет для зйомок – який краще вибрати.

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