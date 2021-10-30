Стоматолог Роман Васильєв про виліт із Холостячки: Складно, коли тебе відштовхують

Роман Васильєв прокоментував виліт із шоу "Холостячка" / Фото: Инстаграм

Глядачам Роман здавався втіленням ідеального чоловіка: красивий, турботливий і романтичний, так званий "принц на білому коні", адже всі пам'ятають, як він епічно з'явився на коні на початку шоу. Але, схоже, головній героїні проекту "Холостячка", у новому випуску якого учасники відповіли на відверті запитання, співачці Златі Огневич така "нудотність" не припала до смаку. Тому українська виконавиця, посилаючись на власні недосконалості, поспішила попрощатися з Васильєвим на останній церемонії троянд.

Рома, я вже казала, що ти намагаєшся бути занадто ідеальним. Я зовсім не ідеальна і ніколи такою не буду, – сказала наостанок Злата Романові.

Фото: Instagram

У свою чергу, Васильєв висловив слова подяки Огневичу за спільні побачення, і в цілому, як здалося шанувальникам шоу, пішов гідно. Пізніше у своєму Instagram він написав, що переживав, переглядаючи сьомий епізод. Це змусило Романа згадати ті емоції, що були у ніч вигону. За словами стоматолога, він почав відчувати закоханість до Злати:

Реклама

За весь період перебування на проекті неможливо не почати відчувати щось і вкрай складно, коли тебе відштовхують, повісивши ярлик, який не відповідає твоєму внутрішньому світу. Це робить боляче , – заявив екс-учасник "Холостячки".

Як зізнається Васильєв, зараз у нього складний період у житті, тому він з головою поринув у роботу.

Читайте також: