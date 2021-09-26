Страшно це вимовляти: Комаровський порівняв відомого письменника з Моргенштерном

Комаровський порівняв Моргенштерна з відомим філософом і письменником / Фото: YouTube, instagram.com/morgen_shtern

За словами Євгена Комаровського, який пережив клінічну смерть, багато в чому життя його покоління визначив польський письменник Станіслав Лем. Він був дуже популярний серед молоді, про нього говорили, його твори цитували.

Таку ж славу в даний час отримав і скандальний російський репер.

Для мого покоління, коли ми були десятикласниками, мені страшно цю фразу вимовляти, Лем був щось типу того, що зараз Моргенштерн, – сказав лікар Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Цікаво, що не так давно про Алішера Моргенштерна висловилася українська співачка Оля Полякова. Вона назвала артиста "глибоко талановитою людиною".

Водночас член громадської палати РФ Катерина Мізуліна вважає, що Моргенштерн "підштовхує молодих людей до агресивної поведінки" .

Про це вона заявила кажучи про пермського стрілка, який, за інформацією ЗМІ, є фанатом Моргенштерна. Через це творчість репера хочуть заборонити в РФ.

Втім в нашій країні його вже заборонили – віднедавна Моргенштерн не може в'їхати на територію України.

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