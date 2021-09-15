Тепер точно не приїде. Мінкульт знову вніс Моргенштерна в чорний список

До цього нове прізвище Моргенштерна дозволяла йому в'їжджати в Україну

Моргенштерн вже вдруге потрапив у список загрозливих нацбезпеки України осіб. Колаж: "Сьогодні"

Міністерство культури і інформаційної політики України знову вніс російського репера Моргенштерна до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни, і заборонило йому в'їзд на територію України.

Про це йдеться на сайті Міністерства Культури.

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Він був в цьому списку і раніше, проте під ім'ям і прізвищем Алішер Валєєв. Однак згодом російський репер змінив своє прізвище в паспорті з Валєєва на Моргенштерн, що дозволяло йому в'їжджати в Україну, оскільки Алішера Моргенштерна в списку не було.

Отже, на сьогоднішній день в списку осіб, що представляють загрозу національній безпеці України, знаходяться 205 людина.

Репер Моргенштерн зібрався "посунути" Володимира Путіна

Раніше ми повідомляли, що Алішер Валєєв, заявив про президентські амбіції. Музикант переконаний, що йому до снаги змінити на краще життя в Росії. За словами репера, він не уявляє свого життя в іншій країні, хоча встиг побувати багато де.

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Про це Morgenshtern повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Я обожнюю нашу країну. П... здец. Я ось ніде. Я поїздив багато де – у мене мама живе в Європі. Ні, я не б не зміг. Я хочу жити тут", – сказав репер.

А на питання про те, чи є краща країна, ніж Росія, репер спочатку назвав Україну, а потім уточнив, що вона така ж, як і Росія. Тоді Morgenshtern з великою впевненістю заявив, що стане президентом вже через 10-15 років.

"Може, Україна. Ні, вона не краща, вона така ж. Ніде, крім Росії, я не хочу жити. Я обожнюю цю країну. Але якщо раптом, бл...дь, щось почнеться, гівн*цо якесь поллється, – я спочатку спробую це гівн*цо зупинити. Тому що вже перебуваю на рівні, коли зможу. Я... ну бл...дь, камон: відчуваєте, що я президентом буду через років 10-15. Це інсайд був. Спойлер: так і буде", – відповів Моргенштерн.

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