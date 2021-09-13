Концерти Моргенштерна в Україні скасовуються? В СБУ пояснили ситуацію

Артист давно хоче виступити в Україні, але недавно він був внесений до списку осіб, що загрожують національній безпеці України

Моргенштерн не зможе виступити в Україні восени / Фото: instagram.com/morgen_shtern

У Моргенштерна восени заплановані три концерти в Україні : в листопаді артист хоче приїхати до Києва, Харкова та Запоріжжя . В СБУ стверджують, що вони не відбудуться. Артист знаходиться в чорному списку Мінкульту, а це автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України. Про це пише Українська правда з посиланням на СБУ.

Моргенштерн не зможе заспівати в Україні / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи. Вона підтвердила, що в "творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Це створює передумови для конфліктних ситуацій по відношенню до організаторів та учасників концерту за його участі, – пояснили в СБУ.

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Нагадаємо, нещодавно Моргенштерн в новому інтерв'ю заявив, що йому все одно, хто у кого забрав Крим. Його цікавить тільки можливість виступати в Україні, тому він уже шість разів відмовлявся від концертів на окупованому півострові.

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